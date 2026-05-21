Elon Musk prepara el lanzamiento de Starship 3, el cohete más potente del mundo

Otro de los cambios centrales aparece en la capacidad de transporte. Mientras el modelo previo permitía cargar hasta 35 toneladas, la nueva nave podrá movilizar hasta 100 toneladas de carga útil. SpaceX considera que "esta evolución será determinante para futuras misiones de larga duración y despliegues de infraestructura espacial".

El vuelo tendrá una trayectoria de cuasi órbita. Aunque técnicamente seguirá siendo suborbital, la nave alcanzará niveles energéticos cercanos a los de una órbita terrestre baja. Según explicó la compañía, el objetivo es medir la estabilidad y confiabilidad del sistema antes de intentar colocar vehículos de gran porte en órbita completa.

Durante la misión, Starship transportará 22 maquetas de satélites Starlink. Parte de la prueba consistirá en liberarlos en el espacio para analizar distintos sistemas de despliegue y monitoreo. Dos de esos satélites tendrán además la tarea de fotografiar el comportamiento térmico de la nave durante el vuelo.

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Para evaluar ese rendimiento térmico, SpaceX simuló fallas en algunas losetas protectoras pintándolas de blanco. La intención es comprobar si los satélites logran identificar correctamente anomalías en la superficie externa del vehículo durante la misión.

Debido a que se trata del primer ensayo de esta nueva configuración, la empresa no intentará recuperar la nave ni el propulsor sobre tierra firme. Según el plan previsto, la nave caerá en el océano Índico poco más de una hora después del despegue.

El propulsor Super Heavy mide más de 72 metros de altura y utiliza una combinación de metano y oxígeno líquido. Su estructura alimenta simultáneamente 33 motores Raptor 3, cada uno con una capacidad de empuje de 280 toneladas, una cifra superior a la generación anterior.

La suma total del empuje alcanza las 9.240 toneladas, lo que convertirá al sistema en el cohete más potente jamás construido, superando incluso al histórico Saturn V utilizado durante las misiones Apolo. Con Starship 3, SpaceX busca acelerar el desarrollo de transporte espacial reutilizable y fortalecer su participación en el próximo regreso de astronautas a la superficie lunar.