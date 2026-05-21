Meta es acusada de usar influencers para defender sus medidas de seguridad infantil

El informe aparece en un contexto delicado para Meta, que también enfrenta demandas en Estados Unidos relacionadas con la seguridad de menores dentro de sus plataformas. Una de las presentaciones judiciales más relevantes fue impulsada por el fiscal general de Nuevo México, Raul Torrez, quien acusó a la empresa de no proteger adecuadamente a adolescentes frente a situaciones de explotación sexual y contenidos dañinos.

Las medidas insufiecientes de meta para controlar el impacto de las redes en menores

Las "Teen Accounts" fueron presentadas por Instagram como una herramienta orientada a usuarios menores de 17 años. Entre sus funciones figuran restricciones automáticas para contactos desconocidos, límites en determinados contenidos y opciones de control de tiempo de uso para padres y tutores.

Entre los casos mencionados por el TTP aparece Sadie Robertson Huff, influencer y figura televisiva estadounidense, que publicó un video respaldando las Teen Accounts ante millones de seguidores. El contenido incluía una aclaración sobre su relación comercial con Instagram.

Post-de-influencers Entre los perfiles destacados en el informe figura la "influencer" estadounidense Sadie Robertson Huff, que elogió las Teen Accounts de Instagram en un vídeo publicado a fines del 2024.

La investigación también identificó la participación de médicos, psicólogos y terapeutas que habrían colaborado con Meta en actividades promocionales vinculadas a estas funciones. Según el informe, algunos profesionales participaron en conferencias organizadas por la empresa o difundieron mensajes positivos sobre las herramientas de seguridad juvenil.

Entre los especialistas mencionados aparecen Hina Talib y Ann-Louise Lockhart, quienes reconocieron vínculos laborales con Meta. Talib explicó que participó en eventos y publicaciones relacionadas con la compañía, aunque aseguró haber utilizado mensajes redactados con sus propias palabras y no guiones proporcionados por la plataforma.

El informe también señala que Meta utilizó esta red de influencers para respaldar una de sus principales propuestas regulatorias: trasladar la verificación de edad y la autorización parental a las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. La empresa sostiene que los padres deberían aprobar las descargas de aplicaciones de redes sociales realizadas por menores.

El caso vuelve a poner el foco sobre las estrategias de comunicación de las grandes plataformas tecnológicas en temas sensibles como la seguridad infantil y el impacto de las redes sociales en adolescentes. La controversia además expone cómo las compañías buscan influir en el debate público mediante figuras con llegada masiva en redes y credibilidad en comunidades digitales específicas.