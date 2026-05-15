Electrodomésticos: BGH y Groupe SEB se asociaron para potenciar el mercado argentino

“Esta alianza con Groupe SEB nos permite ampliar nuestro portafolio y acercar a los hogares argentinos nuevas categorías de productos con altos estándares de calidad, innovación y diseño. Tenemos más de 112 años de trayectoria en el país, ponemos a disposición toda nuestra estructura, experiencia y red comercial para seguir desarrollando el mercado. Además, este acuerdo abre la puerta a seguir profundizando la relación en el futuro.” señaló Daniel Rosenfeld, Director Ejecutivo de BGH.

La relación entre ambas compañías no es nueva: BGH ya había trabajado previamente con Moulinex, una de las marcas emblemáticas de Groupe SEB. Con este acuerdo, suma un portafolio completo que incluye a Moulinex en pequeños electrodomésticos, Krups en cafeteras espresso, Rowenta en aspiradoras stick y Tefal en la categoría de cookware.

WhatsApp Image 2026-05-15 at 13.38.43 Laura Knobel -directora de Negocio de la División Hogar de BGH- y Daniel Rosenfeld, director Ejecutivo de BGH.

Por su parte, Laura Knobel Directora de Negocio de la División Hogar de BGH, resaltó: “esta alianza nos permite complementar los negocios que ya tenemos para el hogar en BGH; y pondremos en el mercado, alrededor de, más de 100 nuevos productos de las marcas Moulinex, Krups, Tefal y Rowenta.”

El lineal de productos de las marcas que incorpora BGH a su portfolio por esta nueva alianza -con Grupo SEB- fue exhibido en un evento a la prensa en el que la creadora de contenidos gastronómica Tefi Russo (@Innutilísima) demostró en vivo cómo se puede preparar -gracias a esta gama de productos- una comida rica, práctica y saludable en pocos minutos.

Las marcas de Groupe SEB se destacan a nivel global por su trayectoria, innovación y calidad en el desarrollo de productos para el hogar. Con presencia en más de 150 países, el grupo ha construido un sólido posicionamiento en el mercado internacional y hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de hogares en todo el mundo.

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Grupo BGH: 112 años de historia

Grupo BGH es un grupo empresario con más de 112 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Brinda respuestas a las necesidades de empresas, organismos públicos y consumidores de América Latina. La compañía emplea a más de 1500 personas y tiene operaciones en Argentina, Uruguay, Colombia y Estados Unidos.