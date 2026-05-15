Ya está en Argentina el nuevo BMW M3 Competition M xDrive

BMW de Argentina tiene un 2026 lleno de novedades y lanza este sedán que se renueva con 530 HP y la adopción de la tracción integral M xDrive.
Con mayor potencia y versatilidad, la nueva versión del deportivo de cuatro puertas de BMW M fue lanzado en la Argentina en un año en el que la marca no para de presentar novedades.
El nuevo BMW M3 Competition se destaca por la incorporación de la tracción integral M xDrive, que prioriza el reparto de torque hacia el eje trasero y se puede desconectar a través del modo 2WD, y por los 20 HP adicionales que entrega su motor S58 de 6 cilindros en línea y tres litros, el cual fue reprogramado para optimizar la potencia máxima (530 HP) y su entrega de torque (650 Nm entre 2.750 y 6.250 rpm).
El nuevo modelo mejora su performance y acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanza los 290 km/h de velocidad final (gracias a la adopción del M Driver's Package, que permite aprovechar todo el potencial del impulsor).
En cuanto a su estética exterior, el flamante BMW M3 Competition Sedán M xDrive presenta un nuevo conjunto óptico LED, con diseño interno en forma de flechas, y nuevas llantas forjadas M, de 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero.
Dentro del habitáculo, las principales novedades las constituyen el volante M de tres radios con tapizado de alcántara y la conocida pantalla BMW Curved Display, la cual incluye, en una misma pieza, al tablero digital de 12.3 pulgadas y al display central 14.9 pulgadas.
Proveniente de la planta alemana de Múnich, como todas las variantes del BMW M3, el nuevo BMW M3 Competition Sedán M xDrive se comercializa en los concesionarios de la red oficial por USD 177.900, con tres años de garantía o 200.000 kilómetros.
comentar