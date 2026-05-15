Ya está en Argentina el nuevo BMW M3 Competition M xDrive

El nuevo modelo mejora su performance y acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanza los 290 km/h de velocidad final (gracias a la adopción del M Driver's Package, que permite aprovechar todo el potencial del impulsor).

En cuanto a su estética exterior, el flamante BMW M3 Competition Sedán M xDrive presenta un nuevo conjunto óptico LED, con diseño interno en forma de flechas, y nuevas llantas forjadas M, de 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero.

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Dentro del habitáculo, las principales novedades las constituyen el volante M de tres radios con tapizado de alcántara y la conocida pantalla BMW Curved Display, la cual incluye, en una misma pieza, al tablero digital de 12.3 pulgadas y al display central 14.9 pulgadas.

Proveniente de la planta alemana de Múnich, como todas las variantes del BMW M3, el nuevo BMW M3 Competition Sedán M xDrive se comercializa en los concesionarios de la red oficial por USD 177.900, con tres años de garantía o 200.000 kilómetros.