Elon Musk busca entrenadores humanos para Grok y abre trabajo remoto para mejorar su IA

El esquema es remoto y por proyecto, con pagos que pueden rondar los 260 euros diarios según la complejidad del trabajo. Los colaboradores operan como freelancers, sin estructura fija y con autonomía en la organización de sus tareas.

En paralelo, Musk impulsa mejoras en "Grok Imagine", la herramienta de generación de imágenes del sistema. El nuevo modo “Calidad” permite crear imágenes más detalladas, con mejor iluminación y mayor precisión en textos.

Este desarrollo busca resolver una de las principales limitaciones de la IA generativa: los errores visuales y la dificultad para representar escenas complejas o referencias culturales de forma correcta.

El avance de Grok también responde a la competencia directa en el sector de inteligencia artificial, donde las empresas buscan diferenciarse por la calidad de sus modelos y su capacidad de interpretación.

La estrategia de Musk apunta a acelerar ese proceso mediante la incorporación de trabajo humano especializado, con foco en mejorar resultados concretos y reducir errores en el sistema.