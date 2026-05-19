Spotify eliminará su logo retro y volverá al diseño clásico tras las críticas de usuarios

Sin embargo, las críticas comenzaron rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron el rediseño y reclamaron la vuelta inmediata del ícono tradicional. Otros señalaron que el nuevo logo dificultaba la identificación rápida de la aplicación en dispositivos móviles.

La cantidad de comentarios obligó a Spotify a responder públicamente. A través de sus cuentas oficiales, la empresa aclaró que el cambio era temporal y confirmó que el diseño clásico regresará en los próximos días.“Sabemos que el brillo no es para todos”, publicó la compañía en una de sus respuestas.

El episodio volvió a mostrar el peso que tiene la identidad visual dentro del ecosistema digital. En aplicaciones utilizadas diariamente por millones de personas, incluso modificaciones menores pueden generar rechazo cuando afectan elementos incorporados a la rutina de los usuarios.

El logo de Spotify se consolidó durante años como uno de los íconos más reconocibles del mercado tecnológico. Su diseño minimalista y su combinación de colores forman parte de la identidad visual que la plataforma construyó desde su expansión global.

La decisión de restaurar el ícono original también refleja cómo las compañías tecnológicas monitorean constantemente la reacción de sus comunidades frente a cambios de interfaz o "branding". En un mercado cada vez más competitivo, la familiaridad visual sigue siendo un activo clave para las plataformas digitales.