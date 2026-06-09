Elon Musk quiere impulsar un proyecto que podría cambiar los viajes entre continentes

La diferencia es que, en este caso, la infraestructura debería atravesar el océano Atlántico mediante un túnel submarino de miles de kilómetros de extensión. La complejidad técnica de una obra de estas características supera ampliamente los proyectos terrestres desarrollados hasta ahora y plantea desafíos inéditos para la ingeniería moderna.

Según las estimaciones teóricas, el sistema permitiría reducir un viaje que hoy demanda cerca de siete horas en avión a menos de una hora. De esta manera, ciudades separadas por un océano quedarían conectadas en tiempos comparables a los de un vuelo doméstico de corta distancia.

Sin embargo, especialistas en infraestructura y transporte advierten que el principal obstáculo es la ejecución práctica del proyecto. La construcción de un túnel bajo el Atlántico requeriría resolver cuestiones vinculadas con la presión oceánica, la estabilidad estructural, la seguridad de los pasajeros y el mantenimiento de una red de transporte sin precedentes.

El magnate Elon Musk. El magnate Elon Musk.

A los desafíos técnicos se suman las dudas sobre los costos reales. Diversos expertos consideran que los 20.000 millones de dólares mencionados inicialmente podrían representar apenas una parte del presupuesto necesario para desarrollar una infraestructura de semejante magnitud, especialmente al incorporar sistemas de seguridad, operación y monitoreo permanente.

El proyecto también abre interrogantes sobre su impacto ambiental y económico. Gobiernos, empresas de transporte y organismos reguladores analizan cómo una conexión ultrarrápida entre Europa y América del Norte podría modificar el comercio internacional, el turismo y la logística global.

Aunque por el momento se trata de una visión a largo plazo sin cronograma oficial de ejecución, la propuesta vuelve a colocar a Musk en el centro de las discusiones sobre movilidad avanzada. Al igual que ocurrió con los vehículos eléctricos, los cohetes reutilizables o el Hyperloop, la iniciativa busca desafiar los límites actuales de la ingeniería y replantear cómo podrían realizarse los viajes intercontinentales en las próximas décadas.

Si alguna vez logra materializarse, el túnel entre Londres y Nueva York no solo reduciría drásticamente los tiempos de traslado entre ambos continentes. También podría convertirse en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia moderna y redefinir el futuro del transporte global.