Elon Musk quiere impulsar un proyecto que podría cambiar los viajes entre continentes

El empresario respaldó una propuesta que permitiría conectar ciudades separadas por miles de kilómetros en menos de una hora.
Elon Musk volvió a instalar un debate sobre el futuro del transporte global al respaldar la idea de construir un túnel submarino entre Londres y Nueva York capaz de conectar ambas ciudades en apenas 54 minutos. El proyecto, valuado inicialmente en unos 20.000 millones de dólares, propone utilizar trenes que circularían a velocidades superiores a los 4.800 kilómetros por hora dentro de un sistema de vacío.
La iniciativa ganó notoriedad luego de que el empresario afirmara en la red social X que su compañía, The Boring Company, podría ejecutar la obra por un costo hasta mil veces menor al estimado originalmente. La declaración reactivó las discusiones sobre la viabilidad de una infraestructura que, de concretarse, modificaría por completo el transporte transatlántico.
El concepto se basa en tecnologías asociadas al "Hyperloop", el sistema presentado por Musk en 2013 que plantea el desplazamiento de cápsulas presurizadas dentro de tubos con presión reducida para minimizar la resistencia del aire. Bajo este esquema, los vehículos podrían alcanzar velocidades muy superiores a las de los trenes de alta velocidad actuales.
La diferencia es que, en este caso, la infraestructura debería atravesar el océano Atlántico mediante un túnel submarino de miles de kilómetros de extensión. La complejidad técnica de una obra de estas características supera ampliamente los proyectos terrestres desarrollados hasta ahora y plantea desafíos inéditos para la ingeniería moderna.
Según las estimaciones teóricas, el sistema permitiría reducir un viaje que hoy demanda cerca de siete horas en avión a menos de una hora. De esta manera, ciudades separadas por un océano quedarían conectadas en tiempos comparables a los de un vuelo doméstico de corta distancia.
Sin embargo, especialistas en infraestructura y transporte advierten que el principal obstáculo es la ejecución práctica del proyecto. La construcción de un túnel bajo el Atlántico requeriría resolver cuestiones vinculadas con la presión oceánica, la estabilidad estructural, la seguridad de los pasajeros y el mantenimiento de una red de transporte sin precedentes.
A los desafíos técnicos se suman las dudas sobre los costos reales. Diversos expertos consideran que los 20.000 millones de dólares mencionados inicialmente podrían representar apenas una parte del presupuesto necesario para desarrollar una infraestructura de semejante magnitud, especialmente al incorporar sistemas de seguridad, operación y monitoreo permanente.
El proyecto también abre interrogantes sobre su impacto ambiental y económico. Gobiernos, empresas de transporte y organismos reguladores analizan cómo una conexión ultrarrápida entre Europa y América del Norte podría modificar el comercio internacional, el turismo y la logística global.
Aunque por el momento se trata de una visión a largo plazo sin cronograma oficial de ejecución, la propuesta vuelve a colocar a Musk en el centro de las discusiones sobre movilidad avanzada. Al igual que ocurrió con los vehículos eléctricos, los cohetes reutilizables o el Hyperloop, la iniciativa busca desafiar los límites actuales de la ingeniería y replantear cómo podrían realizarse los viajes intercontinentales en las próximas décadas.
Si alguna vez logra materializarse, el túnel entre Londres y Nueva York no solo reduciría drásticamente los tiempos de traslado entre ambos continentes. También podría convertirse en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia moderna y redefinir el futuro del transporte global.
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