La NASA advirtió que un cohete de SpaceX podría impactar contra la Luna en agosto

Uno de los principales interrogantes es si el choque podrá ser visto desde la Tierra. Según el portal especializado Space.com, la colisión podría producirse cerca del borde visible de la Luna, lo que permitiría que la nube de polvo generada por el impacto quedara iluminada por el Sol.

Sin embargo, William Cooke, responsable de la agencia espacial estadounidense, consideró que "será muy, muy difícil de ver, si no imposible”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia DPA.

La misión llevará cuatro astronautas se postergó para marzo y marcará el regreso definitivo de humanos a la Luna, luego de más de 50 años.

La etapa superior del Falcon 9 pesa alrededor de cuatro toneladas y actualmente se desplaza a una velocidad superior a los dos kilómetros por segundo. Pese a esas dimensiones y a la energía involucrada, Bill Gray aseguró que la colisión no supone ningún peligro.

Gray, creador del software astronómico Guide y responsable del proyecto Project Pluto, había publicado esta estimación en septiembre del año pasado. Sus programas son utilizados tanto por astrónomos aficionados como por investigadores profesionales para rastrear objetos cercanos a la Tierra.

Los especialistas advierten que este tipo de episodios podría repetirse con mayor frecuencia debido al aumento de la basura espacial acumulada durante las últimas décadas. Hace cuatro años, una sonda de la NASA registró un impacto similar sobre la superficie lunar, inicialmente atribuido a un fragmento de un antiguo cohete chino, una hipótesis que Pekín rechazó.

Aunque algunas colisiones contra la Luna son provocadas deliberadamente con fines científicos y forman parte de misiones planificadas, el impacto previsto para agosto de 2026 sería completamente accidental. Hasta el momento, SpaceX no respondió a las consultas realizadas sobre el incidente.