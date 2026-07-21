Problemas para Tesla: un vehículo autónomo chocó contra un arbol y culpan a un humano

El informe también marcó un cambio en la política de comunicación de la empresa. Por primera vez, Tesla identificó públicamente que el conductor involucrado en el accidente era un “operador remoto”, una figura cuya participación había evitado detallar en incidentes anteriores.

El caso de Houston no es un hecho aislado. Según los datos difundidos por la compañía, ya se registraron otros dos accidentes en los que la intervención humana a distancia terminó en una colisión. En julio de 2025, un teleoperador aceleró un vehículo que había quedado detenido y lo estrelló contra una valla metálica a 13 kilómetros por hora.

Meses después, en enero de 2026, otro robotaxi chocó contra una barrera temporal de obras luego de que un supervisor solicitara ayuda para completar la navegación. En esa ocasión, el automóvil circulaba a 15 kilómetros por hora y tampoco se reportaron víctimas.

Los tres incidentes ocurrieron en contextos de baja velocidad y sin tráfico intenso, pero alimentaron las dudas sobre la viabilidad de la teleoperación como respaldo para los sistemas autónomos. Especialistas del sector señalan que conducir un vehículo a distancia implica desafíos vinculados con la latencia de las comunicaciones, la limitada percepción del entorno y la ausencia de referencias físicas directas.

Hasta hace poco, Tesla mantenía bajo reserva los detalles de los accidentes protagonizados por sus robotaxis. La empresa sostenía que publicar esa información podía ocasionarle perjuicios económicos, aunque la presión regulatoria y la política de transparencia adoptada por competidores como Waymo, Zoox y May Mobility terminaron forzando la divulgación de los reportes.

El episodio de Houston vuelve a exponer uno de los principales obstáculos que enfrenta la industria de la conducción autónoma. Mientras algunas compañías buscan reducir al mínimo la intervención humana, Tesla continúa permitiendo que operadores remotos asuman el control total del vehículo en determinadas situaciones, una estrategia que todavía genera interrogantes sobre la seguridad y el futuro de los robotaxis.