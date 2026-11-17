Views from Mechazilla of the first ever Starship catch https://t.co/mcoWaqnkaU — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2026

Para lograrlo, SpaceX utiliza una torre equipada con brazos mecánicos que la compañía denomina Mechazilla. En lugar de aterrizar sobre patas, los vehículos deben reducir su velocidad y ubicarse con precisión frente a esos brazos, que los sujetan durante la maniobra de regreso.

La recuperación es solo una parte del desafío. Para que el sistema permita reducir los costos de manera sostenida, la empresa deberá demostrar que puede inspeccionar, reparar y preparar cada vehículo para un nuevo lanzamiento en menos tiempo y con menos recursos que los necesarios para fabricar uno nuevo. La reutilización permitiría distribuir los gastos de construcción entre más misiones y aumentar la frecuencia de los vuelos, aunque el costo final también dependerá del mantenimiento, la vida útil de las naves, el combustible y la infraestructura terrestre.

El desafío de Starship para llegar a la Luna

El desarrollo de Starship también es importante para el programa Artemis de la NASA. La agencia contrató a SpaceX para desarrollar una versión de la nave que pueda transportar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie del satélite natural.

Para cumplir con ese objetivo, la compañía todavía debe resolver desafíos técnicos, entre ellos la transferencia de propelentes (combustible y oxígeno líquidos) entre vehículos en el espacio. El proyecto contempla realizar varios vuelos de naves cisterna para abastecer a la versión lunar antes de que emprenda su viaje.

Por eso, la captura de Starship representa un avance, pero no significa que el sistema esté listo para realizar misiones tripuladas de manera frecuente. SpaceX todavía debe completar las pruebas de reabastecimiento orbital, validar el desempeño de la nave y cumplir con los requisitos de seguridad. El objetivo de Musk es convertir a Starship en un vehículo reutilizable capaz de realizar vuelos regulares y reducir el costo de acceso al espacio.