Fecha de lanzamiento, precarga y formato físico

El estreno mundial será este jueves, aunque la información difundida no precisa el horario en el que se habilitará el acceso al juego. Por el momento, Rockstar tampoco confirmó una fecha de lanzamiento para computadoras, aunque se espera que llegue a PC en 2028, por lo que las versiones anunciadas corresponden exclusivamente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Quienes compren el videojuego en formato digital podrán realizar una precarga de los archivos antes del estreno. La opción permitirá descargarlo con anticipación para comenzar a jugar cuando se habilite el lanzamiento.

Otra de las novedades está relacionada con las ediciones físicas. Rockstar confirmó que las versiones en caja no incluirán un disco Blu-ray, sino un código impreso para descargar el juego. Las unidades están disponibles para retiro o envío desde el 12 de noviembre.

La historia y las expectativas por GTA 6

La nueva entrega transcurrirá en Vice City y el estado de Leónida (un estado ficticio basado en Florida), y tendrá como protagonistas a Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja involucrada en una trama criminal después de que un golpe sale mal. Lucía será la primera protagonista femenina de la saga y su historia comenzará luego de salir de prisión.

El primer tráiler fue publicado por Rockstar Games el 5 de diciembre de 2023 y superó los 300 millones de visualizaciones. La expectativa también está respaldada por el desempeño comercial de la franquicia: GTA V, lanzado en 2013, vendió alrededor de 225 millones de copias, mientras que la saga acumula unos 470 millones desde su debut en 1997.

Las proyecciones de la consultora especializada Newzoo estiman que GTA 6 podría vender 50 millones de unidades durante su primera semana y generar ingresos por US$ 4.500 millones. El desarrollo habría costado entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones, lo que lo ubicaría entre los videojuegos más caros de la historia.

La expectativa por el estreno también generó repercusiones fuera de la industria. Según análisis publicados en medios locales de Estados Unidos, cerca de 1,5 millones de personas podrían pedir el día libre para jugar, con un impacto estimado de US$ 1.000 millones en la productividad. La empresa Logitech anunció que dará el día libre a sus cerca de 7.000 empleados en todo el mundo, mientras que el 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada del Ejército estadounidense, en Georgia, ofreció cuatro días de permiso a los soldados que firmen un compromiso de permanencia de dos años.