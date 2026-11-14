Italia multó a Meta con casi US$900 millones por acceder a fotos y videos de celulares sin permiso

La sanción alcanza a unos 20 millones de usuarios de Android y obliga a la compañía de Mark Zuckerberg a modificar una función de Facebook que recopilaba archivos de las galerías personales.
La Autoridad de Protección de Datos de Italia sancionó a Meta con una multa de 805 millones de euros, equivalentes a unos 887 millones de dólares, por acceder de manera irregular a fotos y videos almacenados en los celulares de sus usuarios. La investigación determinó que la compañía recopilaba archivos de las galerías de unos 20 millones de personas en ese país sin contar con un consentimiento explícito e informado.
La resolución del organismo regulador, conocido como el Garante, se centra en una función de Facebook denominada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook", que está activa desde 2023. Según la autoridad italiana, la aplicación utilizaba un permiso genérico y predeterminado que no aclaraba que las imágenes y los videos serían analizados para recomendar publicaciones.
El regulador consideró que Meta incumplió la normativa de protección de datos al no informar de manera clara a los usuarios sobre el tratamiento de sus archivos ni solicitar una autorización específica para acceder a ese contenido con ese propósito.
Además de la sanción económica, la resolución establece que la empresa deberá desactivar la función por defecto en un plazo de 60 días. A partir de entonces, tendrá que solicitar una autorización independiente antes de acceder a las imágenes y los videos almacenados en los dispositivos.
El monto de la multa representa aproximadamente el 0,47% de los ingresos globales de Meta. La decisión fue comunicada por el organismo italiano en las últimas horas y se suma a las medidas de control sobre las prácticas de recopilación y utilización de información personal por parte de las grandes compañías tecnológicas.
En paralelo, el regulador dejó abierta la posibilidad de iniciar nuevas investigaciones sobre herramientas más recientes que procesan galerías de imágenes mediante servicios en la nube. Esa línea de análisis podría ampliar el alcance de las revisiones sobre el uso de archivos personales por parte de las plataformas digitales.
La sanción obliga a Meta a modificar el funcionamiento de una herramienta que afectaba a millones de usuarios y vuelve a poner el foco en las condiciones bajo las cuales las aplicaciones acceden al contenido almacenado en los celulares.
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