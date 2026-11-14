Italia multó a Meta con casi US$900 millones por acceder a fotos y videos de celulares sin permiso

El monto de la multa representa aproximadamente el 0,47% de los ingresos globales de Meta. La decisión fue comunicada por el organismo italiano en las últimas horas y se suma a las medidas de control sobre las prácticas de recopilación y utilización de información personal por parte de las grandes compañías tecnológicas.

En paralelo, el regulador dejó abierta la posibilidad de iniciar nuevas investigaciones sobre herramientas más recientes que procesan galerías de imágenes mediante servicios en la nube. Esa línea de análisis podría ampliar el alcance de las revisiones sobre el uso de archivos personales por parte de las plataformas digitales.

La sanción obliga a Meta a modificar el funcionamiento de una herramienta que afectaba a millones de usuarios y vuelve a poner el foco en las condiciones bajo las cuales las aplicaciones acceden al contenido almacenado en los celulares.