"Este reconocimiento refleja la inversión continua de Motorola en mejorar la calidad de imagen de los smartphones mediante una combinación de hardware excepcional, software inteligente y una estrecha colaboración con expertos en imagen", afirmó Matt Biggerstaff, director de Ingeniería de Diseño de Cámaras de Motorola.

"En los últimos cinco años -agregó el ejecutivo- hemos mejorado más de 70 puntos en el sistema de puntuación de DXOMARK, más del doble del progreso alcanzado por los mejores de la industria³. Esto establece un nuevo punto de referencia para lo que los usuarios pueden esperar de un dispositivo Motorola y reafirma nuestro compromiso con la calidad de imagen".

"Toda gran cámara comienza con un profundo conocimiento de las expectativas de los usuarios", señaló, por su parte, Frédéric Guichard, CEO de DXOMARK. "Durante los últimos cinco años, DXOMARK y Motorola han construido una sólida relación basada en un compromiso compartido con la calidad de imagen y la experiencia del usuario. A través de nuestra colaboración en metodologías de prueba, evaluaciones comparativas y soluciones de análisis de imagen, hemos tenido la oportunidad de seguir de cerca los avances de Motorola en innovación de cámaras. El motorola signature 27 refleja la ambición de la marca de seguir elevando el estándar de la fotografía con smartphones, y nos enorgullece acompañar este camino. A lo largo de los años, hemos sido testigos de avances significativos en las capacidades de las cámaras de Motorola y en la experiencia general de imagen. ¡Esperamos ver qué viene después!", concluyó.

Desarrollado mediante una estrecha colaboración con Qualcomm Technologies y DXOMARK, "el motorola signature 27 combina las capacidades de inteligencia artificial para imágenes y fotografía computacional de la plataforma Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 con una amplia optimización de la calidad de imagen, respaldada por la experiencia de DXOMARK. Los ingenieros de Motorola trabajaron junto a especialistas en imagen de Qualcomm para desarrollar algoritmos personalizados que mejoran el rango dinámico, la calidad de video y el procesamiento general de las imágenes. Al mismo tiempo, utilizaron las herramientas, metodologías y conocimientos de DXOMARK para validar y perfeccionar la experiencia fotográfica."

El sistema combina cuatro cámaras de alto rendimiento: una cámara principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, un teleobjetivo periscópico de 200 MP, una cámara ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de 50 MP. Este conjunto permite obtener una calidad de imagen excepcional en una amplia variedad de condiciones de iluminación y situaciones de captura. Además, incorpora el primer sensor de acción EVS dedicado del mundo en un smartphone, que lleva la fotografía de movimiento a un nuevo nivel.

DXOMARK reconoce las principales fortalezas del motorola signature 27

Según DXOMARK, el motorola signature 27 ofrece una experiencia fotográfica integral que combina imágenes de aspecto natural, capacidades de zoom versátiles y un destacado rendimiento de video. En una amplia variedad de condiciones de iluminación, desde escenas al aire libre con mucha luz hasta entornos interiores y nocturnos más exigentes, captura resultados equilibrados, detallados y visualmente atractivos.

Sus fortalezas fotográficas se destacan especialmente en las capturas cotidianas, con un brillo natural, colores equilibrados y detalles definidos que conservan el aspecto auténtico de cada escena. Los retratos también ofrecen resultados destacados, con tonos de piel naturales, rasgos faciales bien definidos y un enfoque confiable, incluso en fotografías grupales con personas ubicadas a diferentes distancias. La cámara teleobjetivo 3x aporta otra dimensión a la experiencia, ya que permite obtener imágenes detalladas a distancias medias y resulta especialmente útil para retratos.

La fotografía con poca luz es otro de sus puntos fuertes: produce imágenes bien expuestas, con colores agradables y un nivel mínimo de ruido visible. El rendimiento de video también se destaca por sus grabaciones fluidas, exposición estable, colores consistentes y enfoque automático confiable, incluso al pasar de un entorno a otro. En particular, sus capacidades de grabación de video con poca luz sobresalen por mantener un control del ruido incluso al registrar sujetos en movimiento, con un rendimiento que se acerca al de los principales dispositivos insignia del mercado.

"Lo que destaca del motorola signature 27 es cómo se adapta a las necesidades de los usuarios", afirmó Olympe Corblet, experta en calidad de imagen de DXOMARK. «Los retratos son uno de sus puntos fuertes, gracias a un procesamiento que mantiene enfocados a los sujetos secundarios en la mayoría de las situaciones. El zoom ofrece buenos resultados entre 3x y 6x, y un cambio de modo del sensor alrededor de 6x ayuda a recuperar texturas al aumentar la ampliación. En la grabación de video, la exposición se mantiene estable y el enfoque automático es confiable cuando cambia el entorno, lo que permite obtener videos fluidos que los usuarios pueden compartir».

La base de un sistema de cámaras líder

En el centro de la experiencia fotográfica del motorola signature 27 "se encuentra la cámara principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, que incorpora la primera tecnología LOFIC de Sony y ofrece hasta seis veces más capacidad HDR en las grabaciones de video. Esto es posible gracias a su capacidad para capturar y procesar más luz directamente a nivel de hardware, conservando los detalles tanto en las zonas más iluminadas como en las sombras profundas", indicaron desde la empresa.

Y agregaron: "La incorporación de tecnología multiespectral permite que el sensor estime mejor las condiciones de iluminación y recopile más información sobre los colores, lo que mejora su precisión y la conservación de los detalles en las sombras. Ya sea para fotografiar un atardecer, una cena a la luz de las velas o una salida nocturna con amigos, los usuarios pueden obtener fotos y videos más luminosos y equilibrados en diferentes condiciones de iluminación".

Además, "el teleobjetivo periscópico de 200 MP, con el sensor y el tamaño de píxel más grandes que Motorola ha utilizado hasta ahora en un teleobjetivo, permite realizar capturas con zoom de gran nitidez y fotografías detalladas a larga distancia. Esto facilita fotografiar desde monumentos y detalles arquitectónicos hasta sujetos lejanos. Con Super Zoom Pro de hasta 100x, los usuarios pueden acercarse a objetos distantes y conservar colores naturales, claridad y detalles".