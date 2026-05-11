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Llega a Argentina el nuevo BMW M4 Competition Coupé con M xDrive

El icónica deportivo Incorpora tracción integral M xDrive y se actualiza con más potencia, nuevos diseños de iluminación exterior y mayor equipamiento tecnológico.

El nuevo BMW M4 Competition lanza en Argentina su nueva versión con mayor potencia y retoques estéticos que se destaca por incorporar la tracción integral M xDrive (que prioriza el reparto de torque hacia el eje trasero y se puede desconectar con el modo 2WD), su motor de 6 cilindros en línea y tres litros que incrementa la deportividad con 530 HP de potencia a 6.250 rpm, que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanzar los 290 km/h de velocidad final limitada (gracias a la adopción del M Driver's Package).

El flamante modelo actualiza su estilo a través de las nuevas firmas lumínicas presentes en sus faros LED delanteros y las ópticas traseras, que poseen tecnología láser. Además, el BMW M4 Competition presenta nuevas llantas forjadas M, de 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero, y mejoras en el habitáculo, dentro del cual resaltan el nuevo volante M con base plana y tapizado de alcántara y la pantalla BMW Curved Display (con tablero digital de 12.3 pulgadas y display central 14.9 pulgadas).

Proveniente de la planta alemana de Dingolfing el nuevo deportivo tiene grandes posibilidades de personalización que abarcan, por ejemplo, gráficos de diseño M para el capó y la tapa del baúl.

El nuevo BMW M4 Competition Coupé M xDrive se comercializa en los concesionarios de la red oficial por USD 179.900, con tres años de garantía o 200.000 kilómetros.

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