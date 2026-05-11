Llega a Argentina el nuevo BMW M4 Competition Coupé con M xDrive

Proveniente de la planta alemana de Dingolfing el nuevo deportivo tiene grandes posibilidades de personalización que abarcan, por ejemplo, gráficos de diseño M para el capó y la tapa del baúl.

El nuevo BMW M4 Competition Coupé M xDrive se comercializa en los concesionarios de la red oficial por USD 179.900, con tres años de garantía o 200.000 kilómetros.