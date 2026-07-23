Lenovo alcanza un 90 % de energía renovable en el consumo eléctrico de sus operaciones

Durante los últimos cinco años, "Lenovo integró los criterios ESG en todas sus operaciones globales, fortaleciendo la colaboración e impulsando acciones medibles sin perder agilidad. La compañía sigue en camino de alcanzar las cero emisiones netas para 2050, con objetivos validados por la iniciativa Science Based Targets.

Actualmente, "más del 90 % de la electricidad de las operaciones globales de Lenovo proviene de fuentes renovables (generación de energía renovable in situ, acuerdos de compra de energía (PPA) y/o compra de Certificados de Energía Renovable (REC)), lo que demuestra un sólido progreso en la reducción de emisiones y el apoyo a los mercados de energía renovable".

Lenovo indicò que continúa avanzando en el diseño responsable a través de su marco R.E.A.L, centrado en la reparación, la reutilización y el reciclaje. Los logros clave incluyen:

- El 100% de los productos de PC incorporan materiales con contenido reciclado post consumo (excluyendo tabletas y accesorios).

- Se ha facilitado la recuperación de más de 800 millones de libras (~363 millones de kg) de productos al final de su vida útil desde 2005.

- Se han reutilizado 300 millones de libras de plásticos reciclados post consumo desde 2005.

- Ha aumentado la sostenibilidad del embalaje de los smartphones, incluyendo un 60% de materiales reciclados y una reducción del 50% en plásticos de un solo uso (en comparación con el año fiscal 2020/21, excluye el embalaje de smartphones de la marca Lenovo e incluye el embalaje del Motorola Razr a partir del año fiscal 2023/24).

Además, indicaron que ·Lenovo continúa fomentando un lugar de trabajo inclusivo y un impacto positivo en la comunidad. La representación de mujeres y grupos subrepresentados ha mejorado de forma medible en toda la plantilla global de Lenovo. Los esfuerzos de inclusión de la compañía han sido reconocidos por organizaciones como Disability:IN, Workplace Pride, el Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos y Forbes."

Desde la empresa, destacaron que "entre 2021 y 2026, los programas filantrópicos de Lenovo han impactado positivamente a más de 25 millones de personas al ampliar el acceso a la tecnología y la educación. Programas para empleados como el Mes de Servicio "Love On" lograron una participación récord, lo que refleja una fuerte cultura de voluntariado".

En la era de la IA, Lenovo avanza en su enfoque de 'IA más inteligente para todos' para apoyar la recopilación de métricas y el análisis para la sostenibilidad, destacando el papel de la IA como herramienta para un futuro más sostenible. Lenovo también apoya la colaboración de la industria a través de iniciativas como la Coalición de Habilidades en IA de la UIT y la Coalición para una IA Sostenible, además de iniciativas de impacto social que aprovechan el poder de la IA, entre las que se incluyen:

· La solución TRAdA para predecir la arritmia cardíaca en atletas.

· Herramientas de accesibilidad como avatares de comunicación y traducción de lengua de signos.

· Iniciativas globales de capacitación en IA con socios como Tech To The Rescue y Ashoka.

Lenovo también continúa obteniendo reconocimiento mundial por su desempeño ESG, incluyendo:

· Medalla de Platino de EcoVadis.

· Lista A de CDP (clima y agua) y calificación A por el compromiso de los proveedores.

· Las 100 empresas más sostenibles de Corporate Knights.

· Puesto n.º 5 en el Ranking Global de Cadenas de Suministro de Gartner 2026.

· Premio a la 'Organización más sostenible' del Instituto de Contadores Públicos de Hong Kong.

Finalmente, indicaron que "mientras Lenovo prepara su próxima generación de metas ESG, sigue centrado en la innovación y el crecimiento responsable para promover la sostenibilidad en todo el mundo. Las próximas metas se pueden consultar en el Informe ESG del año fiscal 2025-26".