Las funciones premium de Motorola llegan a moto g y motorola edge

Batería de larga duración y carga TurboPower

La autonomía sigue siendo uno de los puntos más valorados por los usuarios. Por ello, "Motorola reforzó este apartado tanto en la línea moto g como en la familia edge 70, incorporando baterías optimizadas para jornadas intensivas y sistemas de carga rápida TurboPower".

Modelos como el moto g17, g77, g47 y moto g max y los nuevos motorola edge 70, edge 70 fusion y edge 70 pro ofrecen rendimiento energético pensado para streaming, gaming, redes sociales, videollamadas y productividad móvil sin interrupciones prolongadas. Además, la carga rápida permite recuperar varias horas de uso con pocos minutos conectado al cargador.

Por ejemplo, el cargador TurboPower de 30W del moto g77 y del moto g max es capaz de ofrecer autonomía para todo el día con apenas algunos minutos conectado1, una característica cada vez más valorada por usuarios que necesitan recuperar batería rápidamente antes de salir de casa o continuar la jornada laboral.

moto ai y Google Photos: inteligencia artificial en más dispositivos Motorola

La inteligencia artificial se convierte en uno de los grandes diferenciales del ecosistema Motorola. Funciones impulsadas por moto ai y la integración con Google Photos ya llegan progresivamente a más usuarios de las familias moto g y edge.

Así, por ejemplo, la empresa ofrece:

Daily Drops : esta experiencia incorpora recuerdos destacados de Google Photos junto a información contextual, como clima, agenda y noticias relevantes directamente en la pantalla principal del dispositivo.

: esta experiencia incorpora recuerdos destacados de Google Photos junto a información contextual, como clima, agenda y noticias relevantes directamente en la pantalla principal del dispositivo. Magic Editor y edición avanzada con IA: herramientas como Magic Editor, borrador mágico, mejora automática de imágenes y optimización inteligente de retratos se expanden hacia más modelos de Motorola, incluyendo integrantes seleccionados de la familia edge 70, moto g17 y moto g77. Esto permite acceder a edición fotográfica avanzada sin depender exclusivamente de equipos flagship.

Smart Connect: más productividad entre celular, TV y PC

La plataforma Smart Connect continúa ampliando funciones multidispositivo dentro del catálogo Motorola. Equipos de las líneas moto g y edge 70 pueden conectarse de manera inalámbrica a televisores, monitores y computadoras para potenciar la productividad y el entretenimiento2.

Entre las funciones disponibles se destacan:

transferencia rápida de archivos entre dispositivos

uso del celular como webcam HD

duplicación de pantalla

experiencia de escritorio ampliada

sincronización de portapapeles entre smartphone y PC

Modelos como los motorola edge 70 y moto g77 apuntan a usuarios que buscan un teléfono preparado para trabajo híbrido, entretenimiento y multitarea diaria.

Diseño premium y materiales inspirados en la gama alta

Motorola también destacó que "trasladó parte de la identidad visual premium de la familia edge hacia dispositivos más accesibles. Acabados en cuero vegano, texturas inspiradas en gamuza y colores desarrollados junto a Pantone ahora aparecen en más modelos moto g y edge 70".

Equipos como el moto g17 buscan acercar esa experiencia visual y táctil a usuarios que priorizan diseño, comodidad de uso y materiales con apariencia premium dentro de segmentos más accesibles.

Esta decisión no solo mejora la estética del dispositivo, sino también la experiencia de uso gracias a materiales que ofrecen mejor agarre, menor acumulación de huellas y mayor sensación premium en mano.

Dónde comprar los nuevos moto g y moto edge

Los nuevos smartphones de Motorola pueden conseguirse en motorola.com.ar y en las tiendas físicas de Motorola Argentina.

"El moto g17 -indicaron desde Motorola- parece como una de las opciones más accesibles para quienes buscan ingresar al ecosistema Motorola con funciones avanzadas de conectividad, inteligencia artificial y autonomía optimizada, mientras que los moto g47, moto g67, moto g77, moto g max y la familia edge 70 apuntan a usuarios que priorizan rendimiento, productividad y experiencias premium".