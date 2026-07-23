Las funciones premium de Motorola llegan a moto g y motorola edge

En el competitivo mercado de smartphones, la diferencia entre la gama alta y la gama media continúa reduciéndose een Motorola.
Motorola informó que incorporó funciones premium en una mayor cantidad de dispositivos de las familias moto g y motorola edge, incluyendo equipos como los nuevos moto g47, moto g max, moto g17, moto g67, moto g77 y modelos de la serie edge 70, como el motorola edge 70, edge 70 fusion y edge 70 pro.
Desde la empresa, indicaron que "la estrategia de Motorola apunta a democratizar tecnologías que hasta hace poco eran exclusivas de celulares premium. Así, más usuarios pueden acceder a herramientas avanzadas de conectividad, inteligencia artificial, diseño y productividad sin necesidad de invertir en los segmentos más costosos del mercado".
Y agregaron: "Una de las funciones más esperadas es la expansión de la tecnología NFC dentro de la familia moto g. Equipos como el moto g max, moto g47, g67 y g77 ya forman parte de la nueva estrategia de Motorola orientada a democratizar herramientas premium dentro de segmentos más accesibles".
La conectividad NFC permite transformar el smartphone en una billetera digital para realizar pagos sin contacto. Además de simplificar compras en comercios, esta tecnología también facilita la vinculación rápida con accesorios inalámbricos y distintos sistemas de movilidad urbana compatibles. Históricamente asociada a la gama premium, ahora se vuelve mucho más accesible dentro del ecosistema Motorola.
La autonomía sigue siendo uno de los puntos más valorados por los usuarios. Por ello, "Motorola reforzó este apartado tanto en la línea moto g como en la familia edge 70, incorporando baterías optimizadas para jornadas intensivas y sistemas de carga rápida TurboPower".
Modelos como el moto g17, g77, g47 y moto g max y los nuevos motorola edge 70, edge 70 fusion y edge 70 pro ofrecen rendimiento energético pensado para streaming, gaming, redes sociales, videollamadas y productividad móvil sin interrupciones prolongadas. Además, la carga rápida permite recuperar varias horas de uso con pocos minutos conectado al cargador.
Por ejemplo, el cargador TurboPower de 30W del moto g77 y del moto g max es capaz de ofrecer autonomía para todo el día con apenas algunos minutos conectado1, una característica cada vez más valorada por usuarios que necesitan recuperar batería rápidamente antes de salir de casa o continuar la jornada laboral.
La inteligencia artificial se convierte en uno de los grandes diferenciales del ecosistema Motorola. Funciones impulsadas por moto ai y la integración con Google Photos ya llegan progresivamente a más usuarios de las familias moto g y edge.
Así, por ejemplo, la empresa ofrece:
La plataforma Smart Connect continúa ampliando funciones multidispositivo dentro del catálogo Motorola. Equipos de las líneas moto g y edge 70 pueden conectarse de manera inalámbrica a televisores, monitores y computadoras para potenciar la productividad y el entretenimiento2.
Entre las funciones disponibles se destacan:
Modelos como los motorola edge 70 y moto g77 apuntan a usuarios que buscan un teléfono preparado para trabajo híbrido, entretenimiento y multitarea diaria.
Motorola también destacó que "trasladó parte de la identidad visual premium de la familia edge hacia dispositivos más accesibles. Acabados en cuero vegano, texturas inspiradas en gamuza y colores desarrollados junto a Pantone ahora aparecen en más modelos moto g y edge 70".
Equipos como el moto g17 buscan acercar esa experiencia visual y táctil a usuarios que priorizan diseño, comodidad de uso y materiales con apariencia premium dentro de segmentos más accesibles.
Esta decisión no solo mejora la estética del dispositivo, sino también la experiencia de uso gracias a materiales que ofrecen mejor agarre, menor acumulación de huellas y mayor sensación premium en mano.
Los nuevos smartphones de Motorola pueden conseguirse en motorola.com.ar y en las tiendas físicas de Motorola Argentina.
"El moto g17 -indicaron desde Motorola- parece como una de las opciones más accesibles para quienes buscan ingresar al ecosistema Motorola con funciones avanzadas de conectividad, inteligencia artificial y autonomía optimizada, mientras que los moto g47, moto g67, moto g77, moto g max y la familia edge 70 apuntan a usuarios que priorizan rendimiento, productividad y experiencias premium".
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