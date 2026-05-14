Google prepara a "Gemini Intelligence" en Android y convierte a la IA en el centro del celular

Según detalló la compañía, Gemini Intelligence combinará inteligencia artificial generativa, automatización y análisis contextual para facilitar interacciones más naturales entre el usuario y el dispositivo. El sistema podrá interpretar contenido en pantalla y actuar entre distintas aplicaciones compatibles.

Entre las funciones anunciadas aparecen herramientas capaces de completar formularios automáticamente, analizar capturas de pantalla, interpretar imágenes tomadas con la cámara y crear widgets mediante lenguaje natural. Otro de los aspectos destacados es que gran parte del procesamiento se realizará directamente dentro del dispositivo. Esto permitirá respuestas más rápidas y una experiencia más integrada, aunque exigirá hardware optimizado para inteligencia artificial avanzada.

Por ese motivo, el despliegue inicial quedará limitado a equipos premium capaces de soportar estas nuevas cargas de procesamiento. Además de los Pixel 10 y Galaxy S26, Google adelantó que Gemini Intelligence llegará progresivamente a otros teléfonos Android de gama alta, tablets, dispositivos con Wear OS, Android Auto y gafas XR.

Fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo ya trabajan en dispositivos preparados para esta nueva generación de herramientas basadas en IA. La estrategia de Google llega en medio de la competencia entre grandes tecnológicas por liderar el mercado de inteligencia artificial para consumidores. Apple impulsa Apple Intelligence en iPhone, mientras Microsoft continúa expandiendo Copilot en Windows y servicios empresariales.