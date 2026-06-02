Tecnología |
02 de junio de 2026
- 16:06
Motorola renovó su oferta: nueva familia razr, edge 70 pro, Collections by Motorola, FIFA World Cup 26TM Collection y moto g
Todos los dispostivos Motorola pueden conseguirse en motorola.com.ar y en tiendas oficiales y retailers de todo el país.
El nuevo portfolio se suma a los nuevos productos de la familia
moto things:
La compañía expresó que, con esta renovada gama, "consolida así una visión en la que el smartphone no sólo responde a exigencias de rendimiento y durabilidad, sino que también se posiciona como un objeto de diseño capaz de expresar identidad, sin resignar potencia ni confiabilidad en el uso cotidiano".
Disponibilidad en hasta 18 cuotas sin interés. Y la motorola razr fold se puede conseguir a partir de $3.499.999 versión FIFA World Cup 26TM Collection , de colección, y con logo enchapado en oro, desde $3.999.999 en hasta 18 cuotas sin interés en hasta 18 cuotas sin interés motorola razr 70 ultra se puede conseguir a partir de $2.499.999 en hasta 18 cuotas sin interés motorola razr 70 se puede conseguir a partir de $1.699.999 en hasta 18 cuotas sin interés motorola edge 70 pro, Collection by Motorola, se puede conseguir a partir de $1.499.999 en hasta 18 cuotas sin interés motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26TM Collection desde $999.999 en hasta 18 cuotas sin interés y los motorola signature, The Brilliant collection, con cristales by Swarovski se puede conseguir a partir de $2.699.999 . moto buds 2 plus con cristales by Swarovski se podrán conseguir próximamente en hasta 9 cuotas sin interés moto g max ya está disponible en Argentina desde $799.999 en hasta 6 cuotas sin interés moto g47 ya está disponible en Argentina desde $499.999 en hasta en 12 cuotas sin interés moto pad 60 pro ya se encuentra disponible desde $ 1.499.999 en hasta en 12 cuotas sin interés moto pad 60 neo se consigue a partir de $ 749.999 El ya está disponible en Argentina desde $179.999 en hasta 6 cuotas sin interés moto watch powered by Polar El , ya está disponible en Argentina desde $379.999 en hasta 6 cuotas sin interés moto sound flow, sound by bose Los en hasta 6 cuotas sin interés moto buds 2 plus ya están disponibles y se pueden conseguir a partir de $189.999 Y por último, los en hasta 6 cuotas sin interés moto buds 2 ya están disponibles y se podrán conseguir a partir de $ 94.999
Todos se pueden conseguir en
y en las principales cadenas departamentales del país. motorola.com.ar
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