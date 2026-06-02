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Motorola renovó su oferta: nueva familia razr, edge 70 pro, Collections by Motorola, FIFA World Cup 26TM Collection y moto g

Todos los dispostivos Motorola pueden conseguirse en motorola.com.ar y en tiendas oficiales y retailers de todo el país.

Teniendo en cuenta que la tecnología evoluciona sin pausas, Motorola anunció la llegada de nuevos integrantes a su portfolio, una propuesta que combina ingeniería, diseño y experiencia para los nuevos motorola razr fold, motorola razr 70 ultra y razr 70; motorola edge 70 pro con el flamante enfoque de diseño Collections by Motorola; FIFA World Cup 26TM Collection, moto pad 60 pro y moto pad 60 neo, y moto g max y g47.

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El nuevo portfolio se suma a los nuevos productos de la familia moto things:

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La compañía expresó que, con esta renovada gama, "consolida así una visión en la que el smartphone no sólo responde a exigencias de rendimiento y durabilidad, sino que también se posiciona como un objeto de diseño capaz de expresar identidad, sin resignar potencia ni confiabilidad en el uso cotidiano".

Disponibilidad

Todos se pueden conseguir en motorola.com.ar y en las principales cadenas departamentales del país.

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