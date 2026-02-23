General |

Desarrollo de Inteligencia Artificial nacional confirma que el Manto Sagrado y la Divina Misericordia reproducen un mismo rostro

Un científico de San Luis llegó a esa conclusiòn tras aplicar un desarrollo propio basado redes neuronales para comparar ambas imágenes y afirma que podrían reflejar el mismo rostro de Jesús.

Una investigación desarrollada en la provincia de San Luis afirma que el rostro de la Sábana Santa de Turín podría coincidir con la representación de Jesús en la Divina Misericordia. El estudio fue realizado por el Magíster en Ciberseguridad Walter Agüero, quien explicó los alcances técnicos del proyecto en VMI Radio 88.1.

descarga

El análisis se realizó mediante un software propio llamado Deep Age Face, basado en deep learning y redes neuronales convolucionales, herramientas de reconocimiento facial avanzado. Según el especialista, el algoritmo arrojó que ambas imágenes corresponderían a la misma persona.

2-e1770994924163

Agüero indicó que el proyecto surgió al notar que no existían validaciones científicas previas que vinculen formalmente el rostro de la Sábana Santa con la Divina Misericordia, devoción difundida por Santa Faustina Kowalska. Se utilizaron versiones digitalizadas de alta calidad de ambos rostros ya que, fotografías de baja definición utilizadas anteriormente habían generado errores en el procesamiento.

El software permite lo que el investigador denomina reconocimiento transetario, es decir, detectar la misma persona en diferentes etapas de la vida, incluso con variaciones de edad significativas.

ADEMÁS: Cómo es el rostro de Jesús, según lo que recreó la Inteligencia Artificial a partir del sudario de Turín

El proyecto fue presentado en el CACIC y ante el Ministerio de Defensa, en el marco del encuentro CETIL. El código, desarrollado en Python y de acceso abierto, permite ser auditado por otros especialistas. Colaboraron profesionales de la UNViMe y equipos técnicos de la Policía de San Luis.

Buenas-Nuevas-Noticias-7

El especialista destacó que la misma tecnología podría aplicarse a búsquedas de personas desaparecidas, reconstrucciones faciales proyectadas y reconocimiento en sistemas de videovigilancia.

