En un deslucido partido Los Pumas vencieron 19-14 a Italia y sumaron su segundo triunfo

El equipo de Felipe Contepomi se impuso en Génova en un partido con muchas imprecisiones, 16 penales cometidos y tres tarjetas amarillas
Los Pumas derrotaron 19-14 a Italia en Génova, por la quinta fecha del Nations Championship, y consiguieron su segunda victoria en la primera edición del torneo. El seleccionado argentino estuvo lejos de mostrar su mejor versión, pero logró sostener la ventaja y cerrar un encuentro que se le complicó sobre el final.
El equipo dirigido por Felipe Contepomi tuvo un partido marcado por la indisciplina y las imprecisiones. Cometió 16 penales, la cifra más alta que registró en lo que va del certamen, y recibió tres tarjetas amarillas, en una actuación que dejó aspectos por corregir de cara al próximo compromiso frente a Francia.
Italia comenzó mejor y se puso en ventaja a los cuatro minutos del primer tiempo, con un try de Monty Ioane y la posterior conversión de Tommaso Allan. Los Pumas tuvieron dificultades para encontrar fluidez en su juego y recién consiguieron igualar el marcador a los 39 minutos, cuando Bautista Bernasconi apoyó en el ingoal y Tomás Albornoz acertó la conversión.
En el segundo tiempo, Argentina consiguió tomar distancia en el resultado. Primero llegó el try de Rodrigo Isgró y, cerca de la hora de juego, Mateo Carreras volvió a apoyar para ampliar la diferencia. La conversión de Albornoz dejó a Los Pumas con 12 puntos de ventaja y una mayor tranquilidad para afrontar el tramo final.
Sin embargo, Italia no se dio por vencida y descontó a falta de 15 minutos mediante un try penal. El conjunto local volvió a acercarse en el marcador y mantuvo la incertidumbre hasta la última jugada, en la que tuvo una oportunidad para buscar el line y tratar de cambiar el resultado.
El desenlace tuvo una situación particular: Paolo Garbisi ejecutó el penal desde una posición favorable, pero su kick se fue directamente al ingoal argentino. El árbitro marcó el final del encuentro y confirmó la victoria de Los Pumas por 19-14 en el Estadio Comunale Luigi Ferraris de Génova.
La indisciplina fue uno de los principales problemas del seleccionado argentino. Los 16 penales cometidos representaron su registro más alto en el Nations Championship: la cifra anterior había sido de 14 frente a Irlanda, en la jornada pasada disputada en Dublín. En los encuentros anteriores había concedido ocho ante Escocia, ocho frente a Gales y seis contra Inglaterra.
Además, Los Pumas recibieron tres tarjetas amarillas, la mayor cantidad que acumularon en un partido de esta competencia, igualando el registro que habían tenido ante Inglaterra. En esta oportunidad, los amonestados fueron Tomás Albornoz, Joel Sclavi y Efraín Elías.
Con este resultado, Argentina sumó su segundo triunfo en el Nations Championship, una competencia que reúne a los seis mejores seleccionados del hemisferio norte y los seis del hemisferio sur. La victoria le permite seguir en carrera y llegar con posibilidades a la última presentación de esta etapa.
El próximo compromiso de Los Pumas será el sábado 21, cuando visiten a Francia. Un triunfo sería importante para el equipo de Contepomi, ya que le permitiría mantener la ilusión de jugar por el quinto puesto. Para conseguirlo, deberá mejorar su disciplina y reducir la cantidad de penales, un aspecto que frente a los italianos estuvo cerca de costarle el partido.
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