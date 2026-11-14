En un deslucido partido Los Pumas vencieron 19-14 a Italia y sumaron su segundo triunfo

Sin embargo, Italia no se dio por vencida y descontó a falta de 15 minutos mediante un try penal. El conjunto local volvió a acercarse en el marcador y mantuvo la incertidumbre hasta la última jugada, en la que tuvo una oportunidad para buscar el line y tratar de cambiar el resultado.

El desenlace tuvo una situación particular: Paolo Garbisi ejecutó el penal desde una posición favorable, pero su kick se fue directamente al ingoal argentino. El árbitro marcó el final del encuentro y confirmó la victoria de Los Pumas por 19-14 en el Estadio Comunale Luigi Ferraris de Génova.

La indisciplina fue uno de los principales problemas del seleccionado argentino. Los 16 penales cometidos representaron su registro más alto en el Nations Championship: la cifra anterior había sido de 14 frente a Irlanda, en la jornada pasada disputada en Dublín. En los encuentros anteriores había concedido ocho ante Escocia, ocho frente a Gales y seis contra Inglaterra.

Además, Los Pumas recibieron tres tarjetas amarillas, la mayor cantidad que acumularon en un partido de esta competencia, igualando el registro que habían tenido ante Inglaterra. En esta oportunidad, los amonestados fueron Tomás Albornoz, Joel Sclavi y Efraín Elías.

Con este resultado, Argentina sumó su segundo triunfo en el Nations Championship, una competencia que reúne a los seis mejores seleccionados del hemisferio norte y los seis del hemisferio sur. La victoria le permite seguir en carrera y llegar con posibilidades a la última presentación de esta etapa.

El próximo compromiso de Los Pumas será el sábado 21, cuando visiten a Francia. Un triunfo sería importante para el equipo de Contepomi, ya que le permitiría mantener la ilusión de jugar por el quinto puesto. Para conseguirlo, deberá mejorar su disciplina y reducir la cantidad de penales, un aspecto que frente a los italianos estuvo cerca de costarle el partido.