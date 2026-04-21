La BMW M 1000 XR llegó a la Argentina

Con el paquete de accesorios de carbono M Competition y los espejos al extremo del manillar como elementos de serie para nuestro país, la BMW M 1000 XR se ofrece en la red de concesionarios oficiales de BMW Motorrad desde USD 50.900, con tres años de garantía sin límite de kilometraje.

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Alerones M y deflectores

Desarrollada como un elemento central, la aerodinámica de la BMW M 1000 XR cuenta con alerones (winglets) en los paneles laterales delanteros con el objetivo de conseguir mejores tiempos de vuelta y optimizar la estabilidad a altas velocidades. A 220 km/h, por ejemplo, este modelo genera una carga de 12 kg.

Paquete M Competition incluido para Argentina

Parte del extenso listado de equipamiento de la M XR, rigurosamente enfocado en la deportividad, incluye frenos M con doble disco de 320 mm (desarrollados con la experiencia adquirida por BMW en el Campeonato del Mundo de Superbikes), horquilla invertida asociada al control dinámico de amortiguación (DCC), silenciador trasero de titanio con tapa de carbono, manillar tubular de aluminio orientado hacia el frente, amortiguador de dirección ajustable, Brake Slide Assist (el cual permite derrapar en las curvas con deslizamientos constantes), Launch control, Pit Lane Limiter, asistente de cambio PRO para subir y bajar marchas sin embrague, Control Dinámico de Tracción con función wheelie, embrague antirrebote, control de freno motor (MSR), ABS Race (más ligero y con respuesta mejorada), asiento M Sport y faro LED Headlight Pro adaptativo, entre otros.

Adicionalmente, la versión configurada para Argentina excede las expectativas al incluir, de serie para nuestro país, el paquete de M Competition. Este reduce el peso total a partir de las llantas de carbono M, las palancas y pedalines (para conductor y acompañante) M y un set de piezas y detalles en carbono, como el guardabarros delantero.