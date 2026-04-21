Crisis: La escasez de RAM se agrava y la oferta no alcanzaría a cubrir la demanda de 2027

La empresa también construye una quinta planta enfocada en memoria HBM, un tipo de DRAM de alto ancho de banda utilizada en sistemas de inteligencia artificial. Esa instalación recién entrará en funcionamiento en 2028, por lo que no impactará en el corto plazo.

SK Hynix es el único de los grandes fabricantes que aumentará producción antes de ese plazo. La compañía ya activó una planta en Corea del Sur y prevé sumar otra en 2027, aunque su estrategia también está orientada a memorias HBM para centros de datos.

Memoria ram crisis

Micron sigue una línea similar. Planea iniciar la producción de este tipo de memoria avanzada en 2027 en Estados Unidos y Singapur, mientras construye una nueva planta en Japón que no estará lista para producción en masa hasta 2028.

Este cambio estructural responde al crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, que demanda grandes volúmenes de memoria de alto rendimiento. En ese contexto, los fabricantes priorizan contratos con centros de datos por sobre el mercado de consumo.

Las proyecciones del sector indican que para equilibrar la oferta se necesitaría un crecimiento de producción cercano al 12% anual entre 2026 y 2027. Sin embargo, los planes actuales apenas alcanzarían un incremento del 7,5%, lo que prolonga el desequilibrio.

El impacto ya se refleja en el mercado. Empresas como Microsoft, Sony y fabricantes de hardware anticiparon aumentos de precios en dispositivos, mientras que compañías como Dell advierten que "la crisis recién comienza y no tendrá una solución en el corto plazo".