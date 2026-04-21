Apple confirma la salida de Tim Cook y nombra a John Ternus como nuevo CEO

Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple

John Ternus 1 #Apple anunció el lunes que John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, será el próximo CEO de la compañía.

John Ternus, de 51 años, forma parte de Apple desde 2001 y desarrolló toda su carrera dentro de la compañía. Ingresó al equipo de diseño de productos y con el tiempo se convirtió en una de las figuras clave en el desarrollo de hardware.

En 2013 fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware y en 2021 asumió como vicepresidente sénior, desde donde lideró el diseño y evolución de productos centrales como el iPhone, la Mac y otros dispositivos del ecosistema.

Su rol fue determinante en lanzamientos como el iPad, los AirPods y el Apple Watch, además de múltiples generaciones de iPhone. También encabezó la transición de las computadoras Mac hacia procesadores propios, un cambio estratégico que permitió a la empresa independizarse de proveedores externos.

En el último tiempo, Ternus supervisó desarrollos recientes como la línea iPhone 17, el modelo "Air" y nuevas generaciones de Mac, consolidando su influencia en las decisiones técnicas y de producto.

Su perfil combina conocimiento en ingeniería con participación en definiciones estratégicas, lo que lo posicionó como el principal candidato tras la salida de otros ejecutivos clave. Su llegada al cargo proyecta continuidad en el rumbo tecnológico de la compañía.

La salida de Cook marca el cierre de una etapa iniciada en 2011, cuando asumió el liderazgo tras la muerte de Steve Jobs. Durante su gestión, Apple amplió su negocio más allá del iPhone, incorporando productos como Apple Watch, AirPods y Vision Pro, además de servicios digitales.

Bajo su conducción, la compañía pasó de una capitalización de mercado de 350.000 millones de dólares a superar los 4 billones, consolidándose como una de las empresas más valiosas del mundo.