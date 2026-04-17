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La Unión Europea obliga fabricar celulares con baterías extraibles a partir de 2027

La iniciativa tiene como objetivo de reducir residuos electrónicos y extender su vida útil. Alcanza también tablets, computadoras portátiles, auriculares, pequeños electrodomésticos y vehículos de movilidad persona

A partir del año próximo, los teléfonos celulares vendidos en la Unión Europea deberán contar con baterías fácilmente extraíbles y reemplazables por el usuario, en una medida que obligará a los fabricantes a modificar el diseño de sus dispositivos.

La normativa establece que el cambio de batería deberá poder realizarse con herramientas básicas o provistas gratuitamente por las propias empresas, lo que implica el abandono de los diseños sellados que dominaron el mercado en los últimos años.

La decisión apunta a combatir el crecimiento sostenido de los residuos electrónicos y a revertir la reducción en la vida útil de los dispositivos, una tendencia que se profundizó con la consolidación de modelos difíciles de reparar.

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La Unión Europea.

La Unión Europea.

El reglamento, que entrará en vigencia el 18 de febrero de 2027, obliga a que cualquier usuario pueda reemplazar la batería sin conocimientos técnicos avanzados, utilizando herramientas comunes como un destornillador o elementos específicos incluidos sin costo adicional.

Una vuelta a lo clásico, enfocado en ayudar al usuario

El cambio implicará una transformación en la industria tecnológica, que durante años avanzó hacia diseños compactos y cerrados, conocidos como unibody, donde acceder a componentes internos requería equipamiento especializado o intervención técnica.

Bateria extraible
Las baterias extraibles fueron un estandar en los antiguos celulares hasta mitad de la decada pasada, y eran de fácil recambio.

Las baterias extraibles fueron un estandar en los antiguos celulares hasta mitad de la decada pasada, y eran de fácil recambio.

Además de los teléfonos móviles, la normativa alcanzará a otros dispositivos electrónicos como tablets, computadoras portátiles, auriculares, pequeños electrodomésticos y vehículos de movilidad personal, como bicicletas y monopatines eléctricos.

Para garantizar la disponibilidad de repuestos, los fabricantes deberán ofrecer baterías durante varios años posteriores a la compra del producto, lo que busca facilitar la reparación y evitar el reemplazo prematuro de equipos.

Las nuevas baterías también deberán incorporar un código QR vinculado a un “pasaporte digital” que incluirá información sobre su composición, durabilidad y opciones de reciclaje, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y promover prácticas más sostenibles.

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El sector contará con un período de transición para adaptar sus procesos de producción y diseño, aunque una vez en vigor, todos los dispositivos comercializados en el bloque deberán cumplir con estas condiciones sin excepciones. Estas medidas podrían llegar a implementarse en el mercado a nivel global, aunque no está confirmado.

La medida forma parte de una política más amplia impulsada por la Unión Europea, que ya incluyó iniciativas como el cargador universal (pasaron a usar la ficha USB tipo C para estandarizar el sistema), y dejar el formato "lightning" que estaba desde el Iphone 8. Además de etiquetas de eficiencia y reparabilidad, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y fortalecer el derecho a reparar.

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