BMW Motorrad lanza la nueva R 1300 RT en Argentina

Asimismo, el asiento del acompañante fue alargado (lo que permite mayores cambios de posición) y el diseño del carenado fue modificado con un corte lateral que proporciona aire fresco para el cuerpo del rider, a la vez que mantiene una protección altamente efectiva contra el viento y las bajas temperaturas al rodar a velocidad.

BMW 1300 foto 2

Cuatro versiones

Disponible en Argentina con un extenso y lujoso equipamiento de confort y seguridad desde su versión más accesible, la gama de la BMW R 1300 RT comienza con la estándar, disponible en cuatro colores desde USD 44.900. Esta incluye, entre otros, sistema de audio integrado con parlantes, equipajes ajustables Vario (permiten extender el volumen de 27 a 33 litros) con iluminación interior, puerto USB-C y cierre centralizado, topcase, pantalla TFT de 10.25 pulgadas con compartimiento de carga ventilado, puños calefactables, llave de proximidad Keyless Ride, asiento confort para conductor y pasajero, faro PRO, luces antiniebla led, ABS Pro con detección de inclinación, control de velocidad crucero dinámico (DCC), control de freno motor (MSR), asistencia al arranque en pendiente y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Asimismo, por el lado de las asistencias a la conducción, toda la gama de la BMW R 1300 RT también incluye la suspensión electrónica DCA con ajuste dinámico, compensación de carga y dos posiciones para adaptar la geometría a una conducción más confortable o dinámica, el freno deportivo (que le aporta todavía mayor poder de frenado y cálipers en color titano al sistema estándar, el cual posee doble disco con mordazas de cuatro pistones en el eje delantero y freno de disco simple con cáliper de dos pistones en la rueda trasera); el asistente de cambio PRO para controlar las seis marchas y los modos de conducción PRO, que adicionan las configuraciones Dynamic y Dynamic Pro a los tres modos estándar.

Con un precio de USD 46.550 continúa la alternativa Triple Black, decorada con la tradicional terminación Black Storm Metallic, múltiple de escape cromado, manillar forjado, silenciador específico para esta versión y parabrisas sport.

Respecto al modelo previo, la BMW R 1300 RT Impulse se ofrece con el acabado Racing Blue Metallic y agrega el deflector variable “slipstream” por USD 48.660.

En el tope de la gama se ubica la BMW R 1300 RT Option 719 Blue Ridge Mountain con los elementos propios del paquete Option 719, el cual distingue a esta versión con llantas específicas, un silenciador exclusivo y el juego de palancas con terminación Shadow.

Cabe destacar que toda la gama -que tiene 3 años de garantía sin límite de kilometraje- puede configurarse, de forma opcional, con asistente de cambio automático (ASA), sistema Audio Pro, el cual mejora la calidad de sonido con parlantes de alta fidelidad y control de volumen dinámico; y/o el Innovation Package, que incluye modos de iluminación adaptativos y aviso de colisión trasera, entre otros.