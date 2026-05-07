la IA podría descifrar tu personalidad a través de los chats que comparten

AdobeStock_553613988_Editorial_Use_Only-scaled Creen que ChatGPT les da sabiduría y crean su propia religión

Un punto clave del estudio es que cuanta más charla hay, más fácil es para el algoritmo entender quién está del otro lado. Los investigadores notaron que en los historiales más largos y antiguos, la precisión del perfil era mucho mayor. Esto significa que cuanto más usamos estas herramientas en el día a día para trabajar o estudiar, más datos le regalamos a la empresa para que entienda nuestras debilidades y fortalezas emocionales.

Los expertos temen que esta capacidad de "radiografía mental" podría dar lugar a una nueva era de noticias falsas y propaganda política diseñada a medida. Ya no se trata solo de saber qué te gusta comprar, sino de entender cómo funciona tu cabeza para tocar la fibra exacta que te haga reaccionar. Por eso, el estudio advierte que estamos ante una herramienta de ingeniería social que, en las manos equivocadas, podría ser muy peligrosa para la opinión pública.

Para frenar esto, los investigadores suizos proponen crear "escudos de privacidad" que funcionen dentro de los mismos chats. La idea es desarrollar herramientas que borren automáticamente cualquier rastro de nuestra personalidad o datos identificativos antes de que la información salga de nuestro dispositivo.

En definitiva, la IA dejó de ser una simple enciclopedia o lugar de busqueda de respuestas, para convertirse en un espejo que nos devuelve un reflejo muy detallado de quiénes somos. Mientras las empresas tecnológicas siguen avanzando, el desafío para los usuarios es entender que cada interacción deja una huella. Cuidar lo que escribimos en la ventana del chat es hoy tan importante como cuidar nuestros datos.