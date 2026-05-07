¿Es malo dejar la computadora siempre enchufada? La verdad sobre el daño en la batería

Tratar de siempre usar el cargador original de la Notebook

Notebook cargador Usar el cargador original de tu Notebook siempre será la mejor opción.

Otro punto clave es el uso del cargador. Siempre es mejor usar el cable original que vino con la computadora, porque ese accesorio está hecho a medida para tu equipo. Los cargadores originales tienen una especie de "cerebro" que sabe cuánta electricidad mandar en cada momento y frena la potencia cuando la batería ya está casi llena para no castigarla.

En cambio, los cargadores genéricos o muy baratos que se consiguen por ahí pueden ser una trampa. Como no tienen la misma calidad, mandan la electricidad de forma inestable y pueden arruinar no solo la batería, sino también otras partes de la computadora. A veces, usar un cargador de mala calidad hace que el mouse se mueva mal o que la pantalla haga cosas raras, y el ahorro inicial termina saliendo muy caro.

No hay que ignorar las actualizaciones que pide la computadora. Muchas veces, esas mejoras que descarga el sistema sirven para que la máquina use la energía de manera más inteligente. Al tener el software al día, la computadora se esfuerza menos para realizar sus tareas y, por lo tanto, la batería trabaja de forma más aliviada, lo que ayuda a que no se gaste tan rápido con el uso diario.

Por último, un hábito muy sano es desconectar el cargador de vez en cuando. No hace falta que la batería llegue a cero, pero dejar que baje hasta un 30% antes de volver a enchufarla ayuda a que la energía circule y no se estanque. Si solés usar la laptop siempre en el mismo escritorio, este pequeño movimiento semanal hará que tu batería se mantenga sana y lista para cuando realmente necesites llevarla a otro lado.