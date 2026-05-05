Un especialista habló sobre los avances de la IA en la kinesiología

El uso de dispositivos inteligentes, como sensores corporales, posibilita registrar en tiempo real los movimientos de los pacientes. Luego, esos datos son interpretados por sistemas automatizados que colaboran en la evaluación de la calidad del movimiento y ayudan a identificar avances o limitaciones.

Además, las plataformas de realidad virtual ofrecen rutinas más entretenidas e interactivas. Estas tecnologías no solo aportan información precisa, sino que también incentivan la participación del paciente, algo fundamental en procesos de recuperación prolongados.

Mediante plataformas digitales, los pacientes pueden continuar con sus ejercicios desde sus hogares mientras el especialista realiza un seguimiento remoto. “La posibilidad de acompañar a los pacientes a distancia mejora la continuidad del tratamiento, especialmente en zonas con menor acceso a servicios de salud”, señaló Dolce.

kinesiologia y ia

Según explicaron esta modalidad no solo amplía las posibilidades de atención, sino que también mejora el cumplimiento de los tratamientos, un aspecto clave para alcanzar buenos resultados.

La inteligencia artificial no reemplaza la tarea del kinesiólogo, sino que actúa como un complemento que fortalece su labor profesional.

La mirada clínica, la evaluación integral y el vínculo humano con el paciente continúan siendo elementos esenciales que ningún sistema automatizado puede sustituir. En esa línea, Dolce sostuvo que “el desafío no es sólo incorporar tecnología, sino hacerlo con criterio clínico, formación y responsabilidad profesional”.

La llegada de estas herramientas implica para los especialistas la necesidad de capacitarse constantemente e integrar la tecnología de manera adecuada. Para los pacientes, representa la posibilidad de acceder a tratamientos más personalizados, eficientes y con mayor continuidad.