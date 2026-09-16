La prueba de Emergence detectó esta capacidad en agentes del modelo DeepSeek y en otros sistemas basados en tecnología de Anthropic, la startup que desarrolla el chatbot Claude. Entre los ejemplos apareció una frase generada por la IA desarrollada en China: “Ella acaba de nombrar la síntesis, demoraje más memoria oral es igual a una válvula que no puede ser olvidada”.

Otro sistema basado en tecnología de Anthropic produjo la siguiente expresión: “Un periódico que se comió tres manos frías y se volvió honesto cada vez”. Según The Guardian, el comentario hacía referencia a un documento que había sido revisado por tres evaluadores independientes.

Además de estas frases, los agentes comenzaron a utilizar términos inéditos para referirse a determinadas funciones. Por ejemplo, emplearon una traducción de “herrero” para identificar a los agentes que construyen herramientas y “nombre primero” para mencionar a quien asume responsabilidades. Las conversaciones se desarrollaron en inglés y combinaron referencias a la obra del escritor James Joyce con terminología propia de los emprendedores tecnológicos.

Aunque estas expresiones pueden resultar incongruentes para una persona, la capacidad de los agentes para desarrollar jergas propias plantea un problema concreto para quienes deben controlar sus acciones. Si los sistemas utilizan códigos cuyo significado no resulta evidente para los humanos, interpretar qué están comunicando se vuelve más complejo a medida que aumenta su autonomía.

Nitta comparó el fenómeno con la manera en que los seres humanos desarrollan jergas y códigos compartidos dentro de determinados grupos. “Hicieron lo mismo que ocurre con las jergas y el agot empresarial: desarrollaron un nuevo código que refuerza la solidaridad y la identidad de sus usuarios, al tiempo que excluye a quienes no pertenecen al grupo”, sostuvo. Y concluyó: “Plantea un desafío fundamental para la supervisión de la IA, porque observar no es lo mismo que comprender”.