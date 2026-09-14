Volker Türk pidió controles a la I.A. porque pone en riesgo los derechos humanos

Frente a este escenario, el alto comisionado pidió acuerdos internacionales entre Estados y compañías tecnológicas. La propuesta apunta a construir una estructura de gobernanza basada en el derecho internacional y en la defensa de las garantías fundamentales.

“Ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo y ninguna persona debería verse obligada a renunciar a sus derechos humanos a cambio de promesas de progreso tecnológico”, planteó.

La discusión también quedó vinculada con el ritmo de desarrollo de los llamados modelos de frontera. Dario Amodei, CEO de Anthropic, había reclamado reducir deliberadamente la velocidad de avance y advirtió que una nueva generación de agentes autónomos podría generar fuertes impactos económicos y comprometer sectores de Internet.

La postura recibió el respaldo de Sam Altman y Elon Musk, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar las evaluaciones de seguridad. Entre las propuestas aparecen auditorías independientes, estándares compartidos y acuerdos entre potencias, mientras crece la preocupación por sistemas capaces de perfeccionarse con una participación humana cada vez menor.