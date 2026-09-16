Lenovo está entre las Mejores Empresas del Mundo 2026

La inclusión de Lenovo en la lista refleja el continuo progreso de la compañía en la ejecución de su estrategia de crecimiento, manteniendo un fuerte enfoque en la experiencia del empleado y las prácticas comerciales responsables. El compromiso de la compañía con la sostenibilidad también contribuyó a este reconocimiento. En el año fiscal 2025/2026, Lenovo concluyó su primera generación de indicadores clave de rendimiento (KPI) ESG a largo plazo , que impulsaron el progreso de su estrategia ESG durante los últimos cinco años. En su último Informe ESG, la compañía presentó un nuevo conjunto de KPI ESG para 2030 y aspiraciones para guiar la siguiente fase de sus prioridades ESG.

El proyecto de investigación de TIME's World's Best Companies 2026 es un análisis exhaustivo del desempeño corporativo basado en tres dimensiones clave : la satisfacción de los empleados, medida a través de las respuestas de encuestas a más de 200.000 empleados en todo el mundo; el crecimiento de los ingresos, evaluado utilizando el desempeño de la empresa durante los últimos tres años; y la transparencia en materia de sostenibilidad, evaluada a través de múltiples indicadores clave de desempeño que, en conjunto, forman un índice ESG integral.