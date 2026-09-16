Lenovo está entre las Mejores Empresas del Mundo 2026

según la revista TIME, Lenovo ocupa el número 51 a nivel mundial. Obtuvo una puntuación global de 87,51, y su desempeño en materia de crecimiento se clasificó como "Muy Alto".
Lenovo ha sido incluida por primera vez en la lista de las Mejores Empresas del Mundo 2026 de la revista TIME , ocupando el puesto número 51 a nivel mundial entre las empresas líderes del mundo.
La clasificación, elaborada por TIME en colaboración con Statista, reconoce a las empresas con mejor desempeño a nivel mundial según tres dimensiones principales: satisfacción de los empleados, crecimiento de los ingresos y transparencia en materia de sostenibilidad. Lenovo obtuvo una puntuación general de 87,51, y su desempeño en crecimiento se clasificó como "Muy Alto".
Además de estos criterios de evaluación, TIME señaló que la entrada de Lenovo en la lista se debió a la expansión del negocio de servidores de IA y a la creciente demanda de infraestructura física para dar soporte a la IA. Esto se refleja en los resultados financieros de Lenovo, cuyo año fiscal 2025/2026 fue el más sólido de su historia, con unos ingresos anuales de 83.100 millones de dólares .
Los ingresos de Lenovo relacionados con la IA también se duplicaron interanualmente y representaron el 33 % de los ingresos del grupo durante el ejercicio fiscal completo 2025/26, lo que subraya la importancia de la IA como motor clave de crecimiento para Lenovo.
La inclusión de Lenovo en la lista refleja el continuo progreso de la compañía en la ejecución de su estrategia de crecimiento, manteniendo un fuerte enfoque en la experiencia del empleado y las prácticas comerciales responsables. El compromiso de la compañía con la sostenibilidad también contribuyó a este reconocimiento. En el año fiscal 2025/2026, Lenovo concluyó su primera generación de indicadores clave de rendimiento (KPI) ESG a largo plazo , que impulsaron el progreso de su estrategia ESG durante los últimos cinco años. En su último Informe ESG, la compañía presentó un nuevo conjunto de KPI ESG para 2030 y aspiraciones para guiar la siguiente fase de sus prioridades ESG.
El proyecto de investigación de TIME's World's Best Companies 2026 es un análisis exhaustivo del desempeño corporativo basado en tres dimensiones clave : la satisfacción de los empleados, medida a través de las respuestas de encuestas a más de 200.000 empleados en todo el mundo; el crecimiento de los ingresos, evaluado utilizando el desempeño de la empresa durante los últimos tres años; y la transparencia en materia de sostenibilidad, evaluada a través de múltiples indicadores clave de desempeño que, en conjunto, forman un índice ESG integral.