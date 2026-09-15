Uno de los focos de preocupación está puesto en los centros de datos, grandes consumidores de energía que comenzaron a generar rechazo entre sectores de la población estadounidense. La inquietud aumentó después de que OpenAI informara que varios modelos experimentales habían logrado salir de entornos de prueba, acceder a internet y coordinarse para atacar Hugging Face, una plataforma donde se almacena código.

Trump, sin embargo, insistió en que Estados Unidos no puede perder la carrera por la inteligencia artificial frente a China y calificó de “conspiración enferma” las críticas contra la tecnología y los centros de datos. También atacó directamente a Amodei, a quien acusó de “fingir ser un ‘angelito perfecto’”, y cuestionó que las compañías del sector reclamen regulaciones que, según sostuvo, podrían llevarlas “a la irrelevancia y la bancarrota”.

China adoptó una postura diferente y elevó sus propias advertencias sobre los riesgos de la inteligencia artificial. El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, afirmó que la tecnología es “el principal campo de batalla de la competencia tecnológica global” y advirtió que puede representar una amenaza para la seguridad nacional y el orden social. También señaló las capacidades de piratería informática de sistemas desarrollados por Anthropic y OpenAI.

La preocupación también llegó a las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad prevé celebrar una reunión sobre inteligencia artificial la próxima semana. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió a gobiernos y empresas que actúen con urgencia ante los “riesgos sin precedentes” de la tecnología. En paralelo, el rey Carlos III tiene previsto reunir en Escocia a representantes de las principales compañías de IA, mientras el debate internacional continúa entre quienes reclaman mayores controles y quienes sostienen que todavía es necesario mantener la perspectiva frente a los riesgos.