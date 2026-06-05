La NBA prueba una cancha LED que cambia de diseño en tiempo real

Uno de los aspectos más llamativos del sistema es la sincronización entre el dispositivo de control y la cancha. Los cambios se ejecutan prácticamente sin demoras visibles, permitiendo adaptar el escenario para diferentes momentos del espectáculo deportivo o para necesidades específicas de entrenamiento.

La tecnología comenzó a desarrollarse hace más de una década. ASB GlassFloor, una compañía fundada en Alemania en 1965, evolucionó desde la fabricación de superficies deportivas tradicionales hacia la creación de pisos interactivos capaces de combinar deporte, datos y contenido audiovisual en una misma plataforma.

El avance recibió un impulso clave en 2022, cuando la Federación Internacional de Básquet (FIBA) autorizó oficialmente el uso de superficies de cristal para competencias. Desde entonces, estas canchas fueron utilizadas en el Mundial Femenino Sub-19 y adoptadas por clubes europeos como Bayern Múnich y Panathinaikos durante la temporada 2024-2025.

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Más allá del impacto visual, el sistema fue diseñado para cumplir con los estándares deportivos profesionales. El vidrio incorpora tratamientos cerámicos que garantizan agarre, seguridad y un comportamiento del balón similar al de una cancha de madera convencional, permitiendo su utilización en competencias de alto nivel.

Las aplicaciones también alcanzan al entrenamiento táctico. Los entrenadores pueden dibujar jugadas desde una tablet y proyectar recorridos directamente sobre la superficie para que los jugadores sigan movimientos específicos durante las prácticas. Además, la cancha puede integrar sensores de movimiento para generar información en tiempo real sobre desplazamientos y rendimiento.

En el plano comercial, la tecnología abre nuevas posibilidades para la transmisión deportiva. Durante un partido, la superficie puede mostrar estadísticas de jugadores, gráficos interactivos y publicidad dinámica adaptada a cada momento del juego. Incluso permite reconfigurar automáticamente las líneas para otros deportes, como vóley o futsal, convirtiendo a la cancha en una plataforma digital multifunción que anticipa cómo podrían ser los escenarios deportivos del futuro.