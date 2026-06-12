La persiana de madera que está conquistando las fachadas españolas: los arquitectos explican por qué

La fachada como carta de presentación (y de tasación)

Los arquitectos manejan otro argumento menos romántico: el valor. En un mercado inmobiliario donde la primera impresión se decide en la foto del portal de anuncios, la fachada vende. Y una fachada con persianas de madera — mallorquinas verdes sobre muro blanco, alicantinas barnizadas sobre piedra — fotografía como ninguna otra

Los profesionales de la rehabilitación lo describen como "efecto portada de revista": el mismo edificio, con la misma distribución interior, cambia de categoría percibida cuando la fachada recupera carpintería y protecciones solares de madera. En zonas costeras y cascos antiguos, donde el comprador busca precisamente carácter mediterráneo, ese detalle puede marcar la diferencia entre una vivienda más y la que se queda en la memoria

No es solo percepción: la coherencia material de una fachada bien resuelta es uno de los factores que los tasadores y los compradores premium valoran en la rehabilitación, y la madera es el atajo más directo hacia esa coherencia

Donde la madera no es opción, sino obligación

Hay un territorio donde esta vuelta ni siquiera es una elección estética: los cascos históricos. Buena parte de los centros protegidos de ciudades y pueblos españoles tienen ordenanzas y planes especiales que regulan los materiales de fachada, y en muchos de ellos las persianas de aluminio o PVC directamente no están permitidas en edificios catalogados. Quien rehabilita en esos entornos descubre que la persiana de madera — la mallorquina de librillo, la alicantina de cadenilla — es el único camino para obtener licencia

Ese marco normativo ha tenido un efecto colateral interesante: ha mantenido vivo el tejido de talleres y carpinterías especializadas, y ha obligado a los arquitectos a trabajar con estos sistemas, redescubriendo sus virtudes. Muchos profesionales que llegaron a la persiana de madera por imposición del plan urbanístico acabaron prescribiéndola después en proyectos donde nadie se lo exigía

El resultado se ve en las rehabilitaciones integrales de barrios históricos: calles enteras que recuperan el ritmo de huecos verticales con sus mallorquinas, devolviendo a la ciudad una imagen que las décadas de sustituciones baratas habían borrado

Mallorquina, alicantina, librillo: un catálogo con siglos de diseño

Otra de las razones del regreso es que la persiana de madera no es un producto: es una familia entera de soluciones, cada una con su lógica. La mallorquina, ese postigo de lamas inclinadas que se abre como una contraventana, es la preferida de los arquitectos para fachadas con personalidad: da sombra permanente, ventila y compone el alzado incluso abierta, plegada contra el muro

La alicantina, la clásica de lamas horizontales enlazadas que se enrolla hacia arriba, domina en terrazas, porches y plantas bajas, y vive su propio momento dulce en el interiorismo de cafeterías y hoteles que buscan esa estampa mediterránea reconocible al instante. Y los sistemas de librillo y corredera de lamas orientables protagonizan la versión más contemporánea: edificios de obra nueva donde grandes paneles de madera se deslizan por la fachada como una segunda piel

Esa versatilidad explica que la tendencia atraviese estilos: la misma materia prima funciona en una casa de pueblo restaurada, en un chalet de los 70 actualizado y en un bloque de arquitectura de autor. Pocos elementos constructivos pueden presumir de un rango así

El factor que lo cambió todo: la madera ya no es la de antes

Queda la pregunta obligada: si la madera es tan buena, ¿por qué se fue? La respuesta corta es que la madera de hace cincuenta años exigía una dedicación que la vida moderna no estaba dispuesta a darle, y el aluminio llegó prometiendo olvidarse de la fachada para siempre

La respuesta actual es que esa disyuntiva ya no existe en los mismos términos. Los tratamientos en profundidad, los acabados de poro abierto y las maderas seleccionadas para exterior han acercado el mantenimiento a mínimos razonables, y los herrajes y sistemas de accionamiento actuales — incluida la motorización — funcionan igual sobre lamas de madera que sobre cualquier otro material. El arquitecto ya no tiene que elegir entre belleza y comodidad, y eso ha desactivado la principal objeción del cliente

A eso se suma el argumento generacional: para los compradores jóvenes de vivienda, criados entre PVC blanco y aluminio gris, la persiana de madera no carga con la etiqueta de "cosa de viejos" que tenía para sus padres. Al contrario: la leen como artesanía, autenticidad y diseño. El mismo objeto, dos generaciones, dos significados opuestos

Una tendencia con raíces, no una moda

Los interioristas distinguen entre modas que pasan y regresos que se quedan, y casi todos colocan este en la segunda categoría. Las modas vuelan sobre la superficie; los regresos sólidos se apoyan en algo más profundo. Aquí coinciden tres corrientes de fondo que no apuntan a desinflarse: la búsqueda de materiales naturales en la construcción, la puesta en valor del patrimonio mediterráneo y el cansancio colectivo de la uniformidad industrial

Las persianas de madera estuvieron en las fachadas españolas durante generaciones porque funcionaban y porque eran nuestras. Salieron de ellas en apenas treinta años de fiebre sustitutiva, y están volviendo justo cuando la arquitectura se pregunta qué perdió por el camino. La próxima vez que pasees por una calle rehabilitada y una fachada te haga levantar la vista del móvil, fíjate en las ventanas: es muy probable que lo que te ha detenido tenga lamas de madera. ¿Cuántas fachadas grises de tu barrio crees que pedirán el mismo cambio en los próximos años?