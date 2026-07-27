BMW Group Argentina presente en Cerro Bayo y Las Balsas Relais & Châteaux

"Los esquiadores, snowboarders y visitantes de Cerro Bayo, el atractivo centro de esquí boutique ubicado a minutos de Villa La Angostura, Neuquén, serán recibidos en la base del cerro por una BMW R 1300 GS Adventure y unidades de los modelos BMW X3 y BMW X6 equipadas con xDrive, la tracción integral inteligente de BMW que garantiza el mayor control a través del reparto variable de potencia entre los dos ejes", indicó la empresa en un comunicado.