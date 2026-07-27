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BMW Group Argentina presente en Cerro Bayo y Las Balsas Relais & Châteaux

Con la exhibición de vehículos y beneficios exclusivos para sus clientes, BMW Group Argentina desembarca en ambos destinos turísticos en esta temporada invernal.

BMW Group Argentina informó que está presente con la exhibición de modelos con tecnología xDrive en la base de Cerro Bayo y con múltiples beneficios para sus usuarios tanto en el complejo de esquí como en Las Balsas Relais & Châteaux de Villa La Angostura.

"Los esquiadores, snowboarders y visitantes de Cerro Bayo, el atractivo centro de esquí boutique ubicado a minutos de Villa La Angostura, Neuquén, serán recibidos en la base del cerro por una BMW R 1300 GS Adventure y unidades de los modelos BMW X3 y BMW X6 equipadas con xDrive, la tracción integral inteligente de BMW que garantiza el mayor control a través del reparto variable de potencia entre los dos ejes", indicó la empresa en un comunicado.

Además, "los clientes de BMW Group Argentina -agregó la firma- podrán acceder, de forma gratuita, a un estacionamiento VIP, invitaciones a los eventos del cerro e importantes descuentos para la contratación del Exclusive Pass (que otorga prioridad para los medios de elevación y acceso al Exclusive Lounge) y actividades como las caminatas con raquetas".

Por otra parte, "los usuarios de BMW Group Argentina que elijan hospedarse a orillas del Lago Nahuel Huapi mediante el destacado Las Balsas Relais & Châteaux, podrán acceder a upgrades exclusivos de alojamiento y gastronomía. De forma adicional, quienes adquieran un BMW Serie 7 o BMW X7 recibirán como cortesía dos noches sin cargo en Lakeview Villa, con desayuno incluido·.

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