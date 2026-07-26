Santilli respaldó a Milei tras el conflicto con Lula: "Que no se rasguen las vestiduras"

En ese contexto, el jefe de Gabinete sostuvo que las críticas que recibe la administración libertaria forman parte de una disputa ideológica más amplia. "Es una discusión de modelo entre las democracias occidentales y las autocracias orientales", aseguró.

Según planteó, uno de los principales logros de la gestión fue reinsertar a la Argentina dentro del bloque de países occidentales, luego de años de alineamiento con gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán.

Defensa del rumbo económico

Además de referirse al conflicto diplomático, Santilli realizó una férrea defensa de la situación económica y aseguró que el país "está mucho mejor" que al inicio de la gestión de Milei.

"Tenemos una macro ordenada, equilibrio fiscal y sectores que empujan fuertemente, como la minería, el gas y el petróleo, que durante años estuvieron pisados y no se desarrollaban", afirmó.

El funcionario destacó que 12 de los 16 sectores de la economía muestran crecimiento y sostuvo que el debate actual ya no gira alrededor de una crisis macroeconómica, sino de la velocidad con la que se recuperará plenamente el consumo.

Como respaldo a esa visión, enumeró algunos indicadores sociales que, según dijo, muestran una mejora. "Pasamos de 57% de pobreza al 29, que sigue siendo un montón, pero vamos mejor. La pobreza infantil bajó de casi el 70% al 42% y la indigencia cayó del 20% al 6%", sostuvo.

Al mismo tiempo, volvió a cargar contra el kirchnerismo y responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la situación económica y de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

"Es el señor que nos metió en el décimo círculo del infierno. En términos económicos ha destruido la provincia", afirmó, al tiempo que le reclamó que "se ocupe de brindar seguridad a los bonaerenses".

Santilli también respondió a las críticas del expresidente Alberto Fernández, quien había cuestionado la salud mental de Milei. "Dejó una inflación acumulada del 1.147% en cuatro años. Lo mejor que puede hacer es llamarse a silencio", disparó.

Respecto de la situación judicial de Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete sostuvo que el Gobierno no interviene en las decisiones de la Justicia. "La Justicia determinó así que no hay más discusión. Terminemos con eso. En vez de discutir personas, discutamos qué Argentina queremos", señaló.

En materia legislativa, adelantó que el oficialismo impulsará tras el receso parlamentario una serie de proyectos considerados prioritarios, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la reforma electoral y el denominado "super RIGI".

Finalmente, destacó la llegada al país de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y aseguró que su visita marcará una nueva etapa en la relación con el organismo.

"Antes venían a revisar si cumplíamos las metas; ahora vienen a discutir un plan de desarrollo para la Argentina", afirmó, y anticipó que la titular del FMI recorrerá Vaca Muerta como parte de su agenda oficial.