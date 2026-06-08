La persiana tradicional que está volviendo a las ciudades por una razón que poco tiene que ver con el sol

Cómo funciona realmente una persiana alicantina como barrera acústica

Aquí entra la parte técnica que pocos esperan. Las persianas alicantinas no son un aislante acústico profesional —para eso existen ventanas dobles y carpinterías específicas—, pero sí actúan como un primer filtro físico entre la calle y el cristal de la ventana.

El mecanismo es triple. Por un lado, los listones de madera o PVC absorben parte de las ondas sonoras que rebotan en la fachada y reducen su reflejo. Por otro, la persiana queda colgada a cierta distancia del marco de la ventana, generando una cámara de aire que amortigua la transmisión directa del sonido. Y por último, las pequeñas rendijas entre lamas dispersan las frecuencias agudas —bocinas, conversaciones, tacones—, que son las que más molestan al descanso nocturno.

El efecto combinado no es el de un estudio de grabación, pero quien tiene la ventana directamente sobre una calle con tráfico nota una diferencia clara entre persiana subida y bajada. La sensación más repetida es que el ruido pasa de ser un sonido nítido a convertirse en un murmullo de fondo.

Por qué los pisos antiguos son los grandes beneficiados

El parque inmobiliario español es uno de los más envejecidos de Europa. Muchos edificios urbanos tienen carpinterías originales de los años setenta y ochenta, con ventanas de aluminio sin rotura de puente térmico y vidrios simples que filtran el ruido casi tal cual entra de la calle.

Cambiar todas las ventanas de un piso supone un desembolso considerable y, en muchos casos, requiere autorizaciones de la comunidad de vecinos cuando afectan a la imagen de la fachada. Instalar persianas alicantinas por dentro del balcón o de la galería es una alternativa intermedia: no sustituye al cambio de ventana, pero alivia el síntoma con una inversión mucho menor y sin obra significativa.

Esto explica por qué la solución está creciendo precisamente en barrios con edificación antigua y calles transitadas: el centro de Madrid, el Eixample barcelonés, el Cabanyal y Ruzafa en Valencia, el casco de Sevilla o partes del centro de Bilbao y Zaragoza.

El doble papel que no se publicita

Hay otra ventaja que los propios usuarios destacan después de instalarlas y que pocos vendedores explican bien: la persiana alicantina trabaja a la vez en dos planos. Funciona como filtro acústico, sí, pero también mantiene la función térmica de cualquier protección solar exterior, la que la hizo famosa desde el siglo XIX.

Es decir, quien la instala buscando descanso descubre, ya entrado el verano, que la habitación entra varios grados más fresca por las tardes. Y al revés: quien la pone por el calor agradece, en mitad de una noche de sábado de terrazas, no oír cada conversación de la calle como si estuviera dentro del salón.

Esta doble función explica el avance del sistema en ciudades donde antes no se contemplaba como opción seria. Una sola instalación responde a dos problemas crecientes: las olas de calor más intensas y el ruido urbano que no para de aumentar.

Lo que conviene mirar antes de instalar una alicantina en piso urbano

Tres puntos que diferencian una compra acertada de una decepción. El primero es el material. La madera ofrece mejor comportamiento acústico que el PVC, porque su densidad absorbe más onda sonora. El PVC compensa con menor mantenimiento y precio. En entornos urbanos con ruido constante, la madera tratada para exterior suele ganar la comparativa.

El segundo es la separación respecto al cristal. Una persiana alicantina instalada pegada al marco pierde la cámara de aire intermedia y rinde mucho menos como barrera acústica. Conviene preguntar al instalador por la distancia óptima, que suele estar entre cinco y diez centímetros.

El tercero es la comunidad de vecinos. En muchos edificios urbanos las fachadas están protegidas por normativa municipal o por los propios estatutos comunitarios. Antes de instalar, conviene revisar si hace falta permiso, sobre todo si el modelo elegido se sale del tono predominante de la fachada o si va anclado al exterior del balcón.

Una solución antigua para un problema moderno

Lo más llamativo de esta tendencia no es que las persianas alicantinas crezcan en las ciudades. Es la razón por la que lo hacen. Durante un siglo se asociaron al sol, al calor, al verano largo del litoral mediterráneo. Hoy llegan a los bloques urbanos por un problema que sus inventores ni siquiera imaginaban: el ruido constante de calles que ya no se apagan.

Es un buen ejemplo de cómo un material y un mecanismo del siglo XIX —madera tratada, cordón, polea, cadenilla galvanizada— pueden responder a una demanda del siglo XXI que la industria del aluminio y el vidrio aún no termina de resolver bien. ¿Cuánto tardará el sector en reconocer que su solución más vieja es también una de las más útiles para el problema más nuevo de las ciudades?