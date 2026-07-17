La Ciudad redujo su planta administrativa al menor nivel de los últimos 10 años

Por lo tanto, durante esta gestión se redujo un 15% la planta administrativa, es decir 8.954 cargos menos. De esta forma alcanzó el mínimo histórico de cantidad de empleados registrado en 2015.

Concretamente, en 2023 el gasto en Remuneraciones al Personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad y actualmente se redujo al 41%.

En sintonía con estas medidas que buscan transformar y modernizar al Estado, se llevaron adelante otras acciones para lograr una mayor eficiencia en el gasto.

Eliminamos 359 cargos gerenciales.



Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años.



La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo.



Esto también es… — Jorge Macri (@jorgemacri) July 17, 2026

El sistema digital para la asistencia docente

Por ejemplo, se amplió y actualizó el presentismo "con un sistema digital ágil y transparente para registrar la asistencia docente" y se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas.

Este sistema de huella digital para el presentismo también se instaló en todos los establecimientos administrativos del Gobierno de la Ciudad y se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica para que los empleados que cumplen tareas en calle puedan registrar la asistencia con su celular.

También se implementó un nuevo control de licencias médicas a principios de 2025 para todos los empleados de la administración pública porteña. El nuevo procedimiento tuvo un resultado exitoso: la cantidad de días solicitados para este tipo de licencias disminuyó un 28% con relación al año anterior.

En cuanto a la formación de empleados, durante 2025 y lo que va de 2026 se capacitó a más de 15.000 agentes en calle (policías, agentes de tránsito y de prevención e inspectores) con herramientas prácticas para mejorar la atención al vecino en la vía pública.

Con el fin de jerarquizar y potenciar a los empleados públicos profesionales se lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), del que actualmente participan 1.326 empleados.