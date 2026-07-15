La Selección Argentina, finalista: 30 mil hinchas celebraron en el Fan Fest en Palermo

La Selección argentina se metió en la final del Mundial con un inolvidable 2 a 1 frente a Inglaterra, y miles lo personas alentaron desde el Fan Fest de la Ciudad.
Con una histórica remontada, la Selección Argentina se metió en la final del Mundial con un inolvidable 2 a 1 frente a Inglaterra, y el domingo buscará su cuarto título ante España. Más de 30 mil hinchas celebraron eufóricos la victoria de la Scaloneta en el Fan Fest de Palermo en Plaza Seeber (Av. Sarmiento y Av. Del Libertador).
Desde el comienzo de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, más de 235 mil personas ya pasaron por los Fan Fest organizados por la Ciudad. Este miércoles por la tarde Buenos Aires volvió a ser una fiesta y sueña con una nueva vuelta olímpica de la mano de Lionel Messi.
En simultáneo, el “Modo Hincha” que lleva la emoción del Mundial a los barrios llegó al Parque Los Andes en Chacarita (Av. Dorrego y Av. Corrientes), donde se reunieron 5.000 vecinos que deliraron con el triunfo albiceleste en Atlanta, Estados Unidos.
Cada vez más ilusionados con la cuarta estrella, los hinchas comenzaron a llegar al mediodía a Palermo, frente al Monumento a los españoles, y miraron el partido en pantalla gigante: hubo actividades recreativas para grandes y chicos, shows de música en vivo, espacios para tomarse fotos y un patio gastronómico con comida para todos los gustos.
El Fan Fest de Plaza Seeber es mucho más que un espacio para ver los partidos de la Selección. Es una expresión concreta de la visión de Buenos Aires como una ciudad que entiende al deporte como una herramienta de encuentro, identidad y desarrollo. Iniciativas como esta consolidan el posicionamiento de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027 donde el deporte se vive también en las plazas, los parques y los espacios compartidos que hacen de la Ciudad un escenario permanente para celebrar, participar y encontrarse.
Ahora se viene la final. La Scaloneta enfrentará a España –que sepultó a Francia en las semifinales– en Nueva Jersey desde las 16.
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