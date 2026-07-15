La Selección Argentina, finalista: 30 mil hinchas celebraron en el Fan Fest en Palermo

El Fan Fest de Plaza Seeber es mucho más que un espacio para ver los partidos de la Selección. Es una expresión concreta de la visión de Buenos Aires como una ciudad que entiende al deporte como una herramienta de encuentro, identidad y desarrollo. Iniciativas como esta consolidan el posicionamiento de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027 donde el deporte se vive también en las plazas, los parques y los espacios compartidos que hacen de la Ciudad un escenario permanente para celebrar, participar y encontrarse.

Ahora se viene la final. La Scaloneta enfrentará a España –que sepultó a Francia en las semifinales– en Nueva Jersey desde las 16.