La Ciudad lleva la innovación y el talento emprendedor a la Exposición Rural

Este viernes en el stand de la Ciudad en la Rural también hubo clases de tango, fileteado porteño y emprendimientos gastronómicos. El Showcase Gaming de estudios nacionales mostró los videojuegos desarrollados en el país y la Zona Living ofreció experiencias interactivas pensadas para acercar la innovación de una manera dinámica y participativa.

La 138ª edición de esta tradicional feria porteña termina el domingo y reúne a las principales cadenas productivas del país con representantes de 15 provincias, más de 400 stands comerciales, 4.500 expositores de animales y más de 2.500 ejemplares de distintas razas (10% más que la edición anterior). Además ofrece espacios gastronómicos, cocina en vivo, pista de tractores, desfiles, visitas guiadas y propuestas recreativas para toda la familia.