La Ciudad lleva la innovación y el talento emprendedor a la Exposición Rural

Los emprendedores muestran todo su potencial y se sumaron las actividades del Stand de la Ciudad. Jorge Macri estuvo junto con el presidente de la entidad.
Los emprendedores porteños muestran todo su potencial en la Exposición Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Con activaciones interactivas, el impulso de las startups y de los videojuegos, el stand de la Ciudad llevó la agenda de innovación a la muestra agroindustrial más importante del país.
“La Ciudad es probablemente la región más federal y acá encontramos productores de todo el país. Del sector agropecuario destaco esa voluntad de compartir conocimiento. Nuestro esfuerzo está puesto en la tierra y en el campo para que rinda cada vez más y conquiste nuevos mercados”, sostuvo Jorge Macri, quien recorrió la muestra acompañado por el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.
En la pista central, el Jefe de Gobierno premió a un caballo de la raza criolla, ganador en una competencia que comenzó con 16 mil ejemplares de todo el país.
El 70% de las empresas agroindustriales del país tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires y dos tercios de los emprendimientos instalados en el Parque de Innovación porteño, en Núñez (más de 60 en total), están vinculados con la agroindustria o la agroalimentación.
Este viernes en el stand de la Ciudad en la Rural también hubo clases de tango, fileteado porteño y emprendimientos gastronómicos. El Showcase Gaming de estudios nacionales mostró los videojuegos desarrollados en el país y la Zona Living ofreció experiencias interactivas pensadas para acercar la innovación de una manera dinámica y participativa.
La 138ª edición de esta tradicional feria porteña termina el domingo y reúne a las principales cadenas productivas del país con representantes de 15 provincias, más de 400 stands comerciales, 4.500 expositores de animales y más de 2.500 ejemplares de distintas razas (10% más que la edición anterior). Además ofrece espacios gastronómicos, cocina en vivo, pista de tractores, desfiles, visitas guiadas y propuestas recreativas para toda la familia.
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