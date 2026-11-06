Anthropic acelera casi al doble el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial

Un informe de una organización, se estima que cerca del 80% de la aceleración se debe al uso de IA en la investigación y el desarrollo de la propia empresa.
Los modelos de inteligencia artificial de Anthropic mejoran sus capacidades a un ritmo cercano al doble del registrado anteriormente, según un estudio de la organización sin fines de lucro METR. La evaluación, publicada el jueves, concluyó que la aceleración se debe principalmente al uso de IA en el desarrollo de nuevos modelos y no a un mayor crecimiento de la capacidad de procesamiento.
El informe sostiene que, a octubre de 2026, Anthropic avanzaba en un año lo que antes le llevaba aproximadamente dos. Sin embargo, advirtieron que la estimación tiene un margen de incertidumbre considerable: la aceleración podría ubicarse entre 1,3 y 3 veces respecto del ritmo registrado entre marzo de 2024 y octubre de 2025.
Para realizar el estudio, METR trabajó con Anthropic entre el 12 de agosto y el 29 de octubre. Durante ese período, la organización tuvo acceso a información sobre entrenamiento, capacidad de cómputo, resultados de modelos todavía no publicados y entrevistas con integrantes del personal de la compañía. Al utilizar el índice de pruebas comparativas de la propia empresa, calculó una aceleración de 1,9 veces desde octubre de 2025, con un intervalo de confianza del 95% de entre 1,5 y 2,8 veces.
El estudio consideró que el crecimiento de la capacidad de cómputo no explica la aceleración. Según sus estimaciones, alrededor del 80% de la mejora actual proviene del uso de inteligencia artificial en las tareas de investigación y desarrollo, aunque reconoció que ese porcentaje también está sujeto a un alto nivel de incertidumbre.
Los investigadores de Anthropic utilizan sus propios modelos principalmente como asistentes y no como reemplazo de su trabajo. Según lo informado, el desarrollo avanza sobre todo con ayuda de la IA y todavía no depende de contribuciones completamente autónomas. No obstante, el informe identificó señales de que estas últimas podrían adquirir un papel más importante en el corto plazo.
Las encuestas internas de la compañía reflejaron estimaciones todavía más elevadas. En votaciones informales realizadas en Slack, algunos empleados consideraron que el último modelo les permitía trabajar hasta 12 veces más rápido en octubre.
Uno de los principales límites del informe es que Anthropic tuvo la posibilidad de censurar información no pública. METR reconoció que la empresa eliminó la mayor parte de las pruebas que consideraba más útiles para respaldar sus conclusiones. La compañía justificó los cambios como una medida para proteger datos confidenciales que podrían ayudar a otros desarrolladores de inteligencia artificial.
Por ese motivo, la organización advirtió que el público debe confiar en su criterio más de lo habitual, ya que el documento no permite acceder a toda la evidencia utilizada. También señaló que tanto sus investigadores como los de Anthropic mantienen dudas sobre la interpretación de algunos de los datos analizados.
La evaluación incluyó además limitaciones sobre sus propias estimaciones. El estudio explicó que su índice mide tareas fáciles de verificar y podría exagerar la mejora real de los modelos. También planteó que el ritmo de crecimiento entre 2023 y 2025 pudo haber sido excepcionalmente bajo, aunque advirtió que la medición podría subestimar el avance si la automatización de más tareas de investigación acelera todavía más el desarrollo.
El estudio fue realizado mientras Anthropic se prepara para su debut en Wall Street y en medio del debate sobre los riesgos de que los modelos de IA escapen al control humano, según informó la agencia AP.