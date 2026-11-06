Anthropic acelera casi al doble el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial

Los investigadores de Anthropic utilizan sus propios modelos principalmente como asistentes y no como reemplazo de su trabajo. Según lo informado, el desarrollo avanza sobre todo con ayuda de la IA y todavía no depende de contribuciones completamente autónomas. No obstante, el informe identificó señales de que estas últimas podrían adquirir un papel más importante en el corto plazo.

Las encuestas internas de la compañía reflejaron estimaciones todavía más elevadas. En votaciones informales realizadas en Slack, algunos empleados consideraron que el último modelo les permitía trabajar hasta 12 veces más rápido en octubre.

Anthropic ocultó las pruebas más relevantes

Uno de los principales límites del informe es que Anthropic tuvo la posibilidad de censurar información no pública. METR reconoció que la empresa eliminó la mayor parte de las pruebas que consideraba más útiles para respaldar sus conclusiones. La compañía justificó los cambios como una medida para proteger datos confidenciales que podrían ayudar a otros desarrolladores de inteligencia artificial.

Por ese motivo, la organización advirtió que el público debe confiar en su criterio más de lo habitual, ya que el documento no permite acceder a toda la evidencia utilizada. También señaló que tanto sus investigadores como los de Anthropic mantienen dudas sobre la interpretación de algunos de los datos analizados.

La evaluación incluyó además limitaciones sobre sus propias estimaciones. El estudio explicó que su índice mide tareas fáciles de verificar y podría exagerar la mejora real de los modelos. También planteó que el ritmo de crecimiento entre 2023 y 2025 pudo haber sido excepcionalmente bajo, aunque advirtió que la medición podría subestimar el avance si la automatización de más tareas de investigación acelera todavía más el desarrollo.

El estudio fue realizado mientras Anthropic se prepara para su debut en Wall Street y en medio del debate sobre los riesgos de que los modelos de IA escapen al control humano, según informó la agencia AP.