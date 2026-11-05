La reinterpretación moderna de la Neue Klasse

El diseño de la BMW iX3 -señala BMW- reinterpreta elementos históricos de la Neue Klasse, la generación de vehículos compactos de los años 60 que sentó las bases del Placer de Conducir, bajo una visión contemporánea. Su diseño monolítico presenta proporciones equilibradas, superficies limpias y líneas definidas que transmiten una estética moderna y sofisticada que resalta con las llantas de 21 pulgadas, mientras que detalles como la parrilla iluminada BMW Iconic Glow, el techo panorámico con control climático y filtro UV y la nueva firma lumínica expresan el carácter tecnológico de la nueva generación.

Interior revolucionario y sustentable

El interior presenta un diseño simple y vanguardista. Con gran comodidad para cinco pasajeros gracias a un habitáculo que aprovecha el desarrollo del vehículo como un producto exclusivamente eléctrico, el interior se beneficia de una gran luminosidad gracias a la importante superficie vidriada. Asimismo, una gran cantidad de materiales del cockpit, como los hilos del tapizado y varias piezas inyectadas son fabricadas a partir de materiales reciclados como botellas y redes de pesca.

Por otra parte, en el centro de la escena destacada el nuevo volante M, que incorpora una atenuación en su aro para mejorar la ergonomía y estrena los nuevos botones táctiles Shy-Tech, los cuales se encienden en función de la actividad y resultan de fácil alcance.

BMW Panoramic Vision

La nueva BMW iX3 estrena en Argentina del BMW Panoramic Vision, una innovación que transforma la interacción entre conductor y vehículo. Este sistema proyecta información relevante a través de una pantalla colocada a lo largo de toda la base del parabrisas, para crear una experiencia visual intuitiva, de alto contraste y excelente legibilidad bajo cualquier condición de iluminación.

El conductor puede personalizar la información mostrada mediante widgets y aplicaciones configurables, operándolos desde el volante multifunción o la pantalla central. La tecnología actúa como una extensión natural del campo visual, contribuyendo a una conducción más segura y confortable.

Complementando esta experiencia, el vehículo incorpora además un BMW 3D Head-Up Display, capaz de proyectar indicaciones de navegación y asistencia a la conducción con efecto tridimensional directamente en la línea de visión del conductor.

Sistema Operativo BMW X: la nueva generación digital

La nueva BMW iX3 introduce también el Sistema Operativo BMW X, la plataforma digital más avanzada desarrollada por la marca hasta la fecha. Integrado con ConnectedDrive sin costos adicionales, el nuevo sistema presenta una interfaz mucho más intuitiva y con múltiples accesos rápidos, para permitir una experiencia digital más inteligente, personalizable y preparada para futuras evoluciones.

El equipamiento tecnológico se complementa con sistema de sonido Harman Kardon de 13 parlantes y 430 W, climatizador automático trizona, asientos eléctricos con múltiples regulaciones, calefacción y función de masaje; y varias cámaras exteriores e interiores conectadas con diferentes perspectivas, entre otros.

Gen6 de 800 voltios y Heart of Joy, el nuevo “súper cerebro” de BMW

La BMW iX3 es el primer modelo de la marca en Argentina equipado con la nueva batería de alto voltaje BMW eDrive Gen6 de 800V, desarrollada para ofrecer mayores niveles de eficiencia, autonomía y velocidad de carga. Su batería posee una capacidad neta de 108,4 kWh y una autonomía de entre 679 y 805 kilómetros según el ciclo WLTP.

Gracias a su arquitectura de 800 voltios, el vehículo admite potencias de carga de hasta 400 kW en corriente continua, posibilitando pasar del 10% al 80% de carga en apenas 21 minutos, mientras que la carga completa en corriente alterna puede realizarse en aproximadamente 11 horas.

El sistema de regeneración, así como el tren motriz, los motores eléctricos, los frenos, la dirección y el frenado regenerativo, están comandados por el nuevo Heart of Joy: la novedosa unidad de control de alto rendimiento cuyo software fue desarrollado por BMW Group, el cual realiza operaciones 10 veces más rápido que las unidades anteriores.

Máximo nivel de asistencia al conductor

La nueva generación tecnológica de BMW también se refleja en los sistemas de asistencia a la conducción. La BMW iX3 incorpora de serie el Driving Assistant Plus, que integra control de distancia, asistente de ruta y sistemas de mantenimiento y guiado de carril.

Asimismo, suma frenado de emergencia, asistente de evasión, alertas de colisión, monitoreo del entorno mediante radares y avanzadas funciones de estacionamiento remoto a través del Parking Assistant Professional, que permite estacionar en múltiples espacios hacia adelante, hacia atrás y grabar recorridos de hasta 200 metros.