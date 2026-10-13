Lenovo Tech World tendrá lugar el miércoles 6 de enero a las 17:00, (hora de EE.UU.- Pacífico). Estará abierto a los asistentes acreditados a CES, y se publicarán más detalles sobre las entradas y la logística a medida que se acerque la fecha. El evento también se retransmitirá en directo a nivel mundial. A finales de este mes se anunciarán ponentes adicionales, la ubicación exacta y otros detalles de logística.

De la IA en todas partes a Humanos + IA

El regreso a CES en Las Vegas se produce justo cuando Lenovo entra en la siguiente fase de su visión Smarter AI for All (Una IA más inteligente para todos). En Tech World @ CES 2027, Lenovo demostrará cómo la IA híbrida hace posible un futuro de Humanos + IA al conectar modelos y capacidades de IA públicos, empresariales y personales a través de un portafolio integral que abarca dispositivos, infraestructura, software, soluciones y servicios.

Tech World 2027 revelará un futuro centrado en:

IA centrada en el usuario: experiencias altamente personalizadas, conscientes del contexto y con prioridad en la privacidad, diseñadas para acompañar a los usuarios a donde vayan y trabajar donde ellos trabajen.

experiencias altamente personalizadas, conscientes del contexto y con prioridad en la privacidad, diseñadas para acompañar a los usuarios a donde vayan y trabajar donde ellos trabajen. Eficiencia integral (Full-stack): tecnología optimizada en cada capa de la arquitectura de la IA para hacer que cada token, carga de trabajo e inversión genere un mayor valor.

tecnología optimizada en cada capa de la arquitectura de la IA para hacer que cada token, carga de trabajo e inversión genere un mayor valor. Confianza: arquitecturas de IA diseñadas para que los clientes puedan proteger sus datos, mantener el control sobre su inteligencia y adoptar la IA con confianza.

Para los usuarios particulares, Lenovo mostrará la evolución hacia una IA única presente en múltiples dispositivos; una experiencia de IA personal y conectada que abarca PC, teléfonos inteligentes, wearables y nuevos dispositivos ambientales.

Para las empresas, Lenovo demostrará cómo su portafolio de IA híbrida de tecnología completa que convierte los datos en valor, aplicando la IA a los datos más importantes y permitiendo a las empresas crear y escalar fábricas de IA híbrida, transformar el lugar de trabajo y avanzar hacia operaciones nativas de IA.

Construyendo sin precedentes

Tech World @ CES 2027 llega en un período de impulso histórico y liderazgo comprobado en el ámbito de la IA para Lenovo.

Tras su año fiscal más sólido hasta la fecha, con unos ingresos de 83.100 millones de dólares estadounidenses, el Grupo acaba de registrar el mejor trimestre de su historia en el primer trimestre del año fiscal 26/27, con un aumento de los ingresos del 42 % interanual y un crecimiento del 60 % en los ingresos relacionados con la IA.

Este impulso refleja la capacidad de Lenovo para traducir su estrategia de IA híbrida en un crecimiento comercial tangible y sienta las bases para presentar en Tech World la siguiente etapa de sus ambiciones y planes tecnológicos.

Regreso a CES

El regreso de Lenovo da continuidad a Tech World @ CES 2026, cuando la compañía llevó por primera vez su evento global de innovación a Sphere con una experiencia inmersiva diseñada específicamente para el recinto. Durante el evento se presentaron Lenovo y Motorola Qira, PC y teléfonos inteligentes con IA de próxima generación, conceptos de dispositivos con capacidades agénticas nativas (agentic-native), nueva infraestructura de IA empresarial e importantes colaboraciones tecnológicas. Tech World 2026 puede verse nuevamente aquí.