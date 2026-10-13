El presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, revelará cómo la IA híbrida permite aprovechar los datos para generar beneficios concretos para personas y empresas, durante la keynote de CES en Sphere.
Lenovo anunció que su evento global de innovación regresará a CES 2027 en Las Vegas. Tech World se celebrará en Sphere como parte del programa de conferencias principales de CES (Consumer Electronics Show) y reunirá a líderes de la industria para presentar las innovaciones tecnológicas de la compañía en una experiencia inmersiva que combinará tecnología y música.
Además de presentar las últimas innovaciones de Lenovo, Tech World reunirá a líderes tecnológicos globales y voces destacadas para debatir sobre el futuro de la Inteligencia Artificial (IA). Los participantes analizarán cómo la IA híbrida puede ampliar las capacidades de las personas y generar nuevas oportunidades para las empresas y la sociedad. Ante la creciente necesidad de impulsar un desarrollo responsable de la IA, el evento marcará uno de los primeros encuentros relevantes de 2027 para reflexionar sobre su contribución al potencial humano, la sostenibilidad y el progreso global.
“La IA está entrando en una nueva fase, en la que cada individuo y empresa deben contar con las herramientas necesarias para transformar los datos en valor real”, afirmó Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo. “La oportunidad que tenemos por delante consiste en combinar lo mejor de la inteligencia humana y la inteligencia artificial para crear posibilidades completamente nuevas; el futuro no se trata de IA o humanos, sino de Humanos + IA. En Tech World, mostraremos cómo nuestra estrategia de IA híbrida está construyendo un futuro más inteligente para todos con mayor impacto, eficiencia, seguridad y privacidad”.
Lenovo Tech World tendrá lugar el miércoles 6 de enero a las 17:00, (hora de EE.UU.- Pacífico). Estará abierto a los asistentes acreditados a CES, y se publicarán más detalles sobre las entradas y la logística a medida que se acerque la fecha. El evento también se retransmitirá en directo a nivel mundial. A finales de este mes se anunciarán ponentes adicionales, la ubicación exacta y otros detalles de logística.
El regreso a CES en Las Vegas se produce justo cuando Lenovo entra en la siguiente fase de su visión Smarter AI for All (Una IA más inteligente para todos). En Tech World @ CES 2027, Lenovo demostrará cómo la IA híbrida hace posible un futuro de Humanos + IA al conectar modelos y capacidades de IA públicos, empresariales y personales a través de un portafolio integral que abarca dispositivos, infraestructura, software, soluciones y servicios.
Tech World 2027 revelará un futuro centrado en:
Para los usuarios particulares, Lenovo mostrará la evolución hacia una IA única presente en múltiples dispositivos; una experiencia de IA personal y conectada que abarca PC, teléfonos inteligentes, wearables y nuevos dispositivos ambientales.
Para las empresas, Lenovo demostrará cómo su portafolio de IA híbrida de tecnología completa que convierte los datos en valor, aplicando la IA a los datos más importantes y permitiendo a las empresas crear y escalar fábricas de IA híbrida, transformar el lugar de trabajo y avanzar hacia operaciones nativas de IA.
Tech World @ CES 2027 llega en un período de impulso histórico y liderazgo comprobado en el ámbito de la IA para Lenovo.
Tras su año fiscal más sólido hasta la fecha, con unos ingresos de 83.100 millones de dólares estadounidenses, el Grupo acaba de registrar el mejor trimestre de su historia en el primer trimestre del año fiscal 26/27, con un aumento de los ingresos del 42 % interanual y un crecimiento del 60 % en los ingresos relacionados con la IA.
Este impulso refleja la capacidad de Lenovo para traducir su estrategia de IA híbrida en un crecimiento comercial tangible y sienta las bases para presentar en Tech World la siguiente etapa de sus ambiciones y planes tecnológicos.
El regreso de Lenovo da continuidad a Tech World @ CES 2026, cuando la compañía llevó por primera vez su evento global de innovación a Sphere con una experiencia inmersiva diseñada específicamente para el recinto. Durante el evento se presentaron Lenovo y Motorola Qira, PC y teléfonos inteligentes con IA de próxima generación, conceptos de dispositivos con capacidades agénticas nativas (agentic-native), nueva infraestructura de IA empresarial e importantes colaboraciones tecnológicas. Tech World 2026 puede verse nuevamente aquí.
comentar