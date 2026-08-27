"Luna de Sangre": cómo ver el eclipse lunar en Buenos Aires

El fenómeno podrá observarse en todo el país durante esta noche y la madrugada del viernes, con su máximo esplendor a la 1:13.
Este jueves por la noche y durante la madrugada del viernes 28, Argentina podrá observar un eclipse parcial de Luna, cuyo su punto máximo, será a la 1:13, cuando la sombra de la Tierra cubrirá entre el 93% y el 96% del satélite, y en ese período podrá adquirir el característico tono rojizo de la llamada “Luna de sangre”.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Planetario Galileo Galilei ofrecerá una jornada gratuita para observar el fenómeno con 10 telescopios y seguimiento guiado por especialistas. La propuesta también incluirá actividades para toda la familia y un espectáculo de mapping sobre la explanada.
El eclipse se podrá observar desde cualquier patio, balcón o espacio abierto del país y no será necesario utilizar lentes especiales ni ningún tipo de protección para la vista. A diferencia de los eclipses solares, los lunares son seguros para ver a simple vista, aunque los binoculares y telescopios permitirán apreciar con mayor detalle los cambios sobre la superficie lunar.
El fenómeno comenzará a las 22:24 con el ingreso de la Luna en la penumbra terrestre. A las 23:34 empezará la fase parcial, mientras que el máximo llegará a la 1:13 de la madrugada del viernes. La fase parcial finalizará a las 2:52 y el eclipse terminará completamente a las 4:02.
El evento del Planetario comenzará a las 23.00,. cuando se abrirán los jardines con entrada libre y gratuita. Durante la jornada habrá puestos de observación y divulgadores científicos que explicarán en tiempo real el desarrollo del eclipse, además del show de mapping previsto sobre la explanada.
El acceso a los telescopios será por orden de llegada y la actividad se desarrollará hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. También habrá estaciones adaptadas para personas con discapacidad.
El eclipse de este jueves tendrá además una particularidad: será el último de estas características que podrá observarse desde la Argentina hasta junio de 2029. Por ese motivo, el fenómeno representa una oportunidad poco frecuente para quienes quieran seguir la evolución de la sombra terrestre sobre la Luna.
Quienes prefieran observarlo desde sus casas pueden hacerlo sin equipos especiales. Los especialistas recomiendan elegir un lugar con la menor contaminación lumínica posible para apreciar mejor los cambios de color que experimentará la Luna durante el momento de mayor profundidad del eclipse.
La observación desde el Planetario quedará sujeta a las condiciones del tiempo y será suspendida en caso de lluvia o nubosidad densa. En esas condiciones, quienes permanezcan en sus hogares también necesitarán contar con un cielo despejado para poder seguir las distintas etapas del fenómeno.
La jornada permitirá así seguir el eclipse tanto a simple vista como mediante instrumentos de observación, con una propuesta que combinará divulgación científica, actividades familiares y mapping. El momento central será a la 1:13, cuando la sombra terrestre alcance su máxima cobertura sobre el satélite.
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