Meta pagará más de US$17.000 millones por demandas sobre adicción infantil en internet

Otro de los cargos estuvo relacionado con la recopilación de información personal de menores de 13 años sin el consentimiento expreso de sus padres. Los fiscales generales sostuvieron que Meta no contaba con controles suficientes para determinar la edad de los usuarios y que aprovechaba esas deficiencias para obtener sus datos.

La empresa también fue acusada de presentar sus plataformas como seguras para los jóvenes pese a que, según los demandantes, sus propios ejecutivos conocían los riesgos. Documentos internos y testimonios, entre ellos el del exdirector de ingeniería Arturo Béjar, indicaron que la compañía priorizaba maximizar el tiempo de uso y la interacción.

El acuerdo establece que Meta deberá implementar un límite diario de dos horas para las cuentas de menores, aunque los padres podrán modificar esa configuración. También se establecerá un bloqueo nocturno entre la medianoche y las 6 de la mañana, salvo autorización de un adulto responsable.

Mark Zuckerberg, presidente de Meta

Las cuentas de menores tampoco recibirán, por defecto, notificaciones entre las 22 y las 7. Esa restricción se extenderá al horario escolar durante el período lectivo. A esto se sumarán nuevas herramientas de control parental y opciones para ocultar la cantidad de “me gusta” y reacciones en las publicaciones de los adolescentes.

Entre las modificaciones también se contempla la eliminación de los filtros de belleza en las cuentas de adolescentes, una medida vinculada con las críticas por su posible impacto sobre la autoestima y la imagen corporal. Los jóvenes, además, podrán desactivar los feeds personalizados para limitar la exposición a recomendaciones basadas en algoritmos destinados a aumentar el tiempo de permanencia.

Meta deberá reforzar también los mecanismos de verificación de edad para identificar con mayor precisión a los usuarios menores y evitar accesos no autorizados. El acuerdo establece que las restricciones podrían ser todavía mayores si otras plataformas, como Snapchat, TikTok o YouTube, adoptan medidas similares.

El pago de más de US$17.000 millones representa una parte reducida de los ingresos anuales de Meta, que alcanzaron los US$201.000 millones en 2025, pero constituye uno de los acuerdos de mayor magnitud alcanzados en materia de protección de consumidores entre varios estados. La resolución también evita que Mark Zuckerberg tenga que declarar ante el tribunal, mientras que el jefe de Instagram, Adam Mosseri, sí participó del proceso.