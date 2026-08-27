La IA de Google quedó bajo la lupa por respuestas con posible sesgo racial

Google reconoció el problema y respondió en X el 20 de agosto. “Coincidimos, los resultados de este tipo de búsquedas no son los que deberían ser y estamos trabajando en mejoras”, señaló la compañía. Google también sostuvo que las respuestas dependen de la búsqueda concreta y que no están diseñadas específicamente para un grupo determinado.

Thanks for flagging. We agree that the results for these types of searches aren’t what they should be, and we’re working on improvements. Results can vary a lot from search to search (see screenshot) — and these inconsistent warnings aren’t unique to any one group. pic.twitter.com/lpOqqCz51v — News from Google (@NewsFromGoogle) August 20, 2026

Las pruebas posteriores mostraron además que el comportamiento del sistema podía cambiar. Para el 26 de agosto, HuffPost informó que al repetir las mismas consultas ya no se obtenían necesariamente las respuestas anteriores y que Gemini, en algunos casos, solicitaba más contexto o respondía de manera genérica.

El problema tampoco parece limitarse a AI Overviews. El medio tecnológico francés "Next" amplió el experimento al chatbot independiente Gemini y realizó consultas similares en ChatGPT y Claude. Según sus pruebas, los tres sistemas mostraron respuestas más favorables hacia algunas nacionalidades occidentales y menos favorables hacia varias nacionalidades africanas, aunque la intensidad de las diferencias no fue igual en todos los casos.

La modificación de los resultados tras las primeras críticas muestra que las compañías pueden intervenir sobre estos comportamientos, pero también evidencia la dificultad de garantizar respuestas consistentes y libres de sesgos en todas las consultas.