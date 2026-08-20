Cines analizan prohibir las anteojos de Meta por riesgos de privacidad y piratería

Ante ese escenario, algunas salas ya implementaron medidas especiales durante funciones de alto perfil, como exigir que los espectadores guarden sus teléfonos en fundas de seguridad o directamente fuera de la sala, al tiempo que los trabajadores recibieron capacitación para detectar posibles grabaciones clandestinas.

Durante 2025, la Film Content Protection Agency registró 121 incidentes en los que empleados de cines de distintas partes del Reino Unido detectaron, interrumpieron y denunciaron grabaciones ilegales, en el que la incorporación de gafas con cámaras podría sumar una nueva dificultad para identificar este tipo de prácticas.

Las salas de cine renuevan su cartelera con nuevos estrenos durante las próximas semanas.

Sin embargo, la tecnología también presenta beneficios para los espectadores. El director general de la UKCA, Phil Clapp, señaló que algunas de estas gafas pueden ofrecer subtítulos personalizados, una función que podría facilitar el acceso a las películas para personas con problemas de audición.

Meta también defiende el uso de sus dispositivos como una herramienta de accesibilidad. La compañía sostiene que las gafas representan una tecnología especialmente importante para las personas ciegas o con baja visión y considera que limitar su utilización supondría un retroceso.

Por ahora, los cines británicos no establecieron una prohibición nacional sobre las gafas de Meta. La UKCA evalúa cómo abordar el conflicto entre la privacidad, la protección de las películas y las posibilidades que ofrecen estos dispositivos para mejorar la experiencia de personas con discapacidad.

El debate también comenzó a extenderse a otros países europeos. En Alemania, una autoridad de protección de datos advirtió que las gafas podrían quedar alcanzadas por las normas que prohíben dispositivos de grabación ocultos incorporados en objetos de uso cotidiano, una señal de que la regulación de esta tecnología todavía está en discusión.