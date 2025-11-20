Franco Colapinto te invita a ver su carrera en un Motorola Smart TV

Deportes |

Durante el 22 y 24 de noviembre, los fanáticos podrán aprovechar una promoción exclusiva: Al comprar unMotorola TV 55” QLED recibirán un 30% de descuento para disfrutar cada vuelta con la mejor calidad de imagen, sonido y un rendimiento pensado para quienes buscan entretenimiento y una experiencia inmersiva.

La alianza entre Franco Colapinto y Motorola suma un nuevo capítulo, otro encuentro entre velocidad e innovación. Si no podés viajar para alentar desde las tribunas, tu living puede convertirse en la mejor butaca: con Motorola TV, cada curva y cada adelantamiento se viven con una claridad única.

Durante el 22 y 24 de noviembre, los fanáticos podrán aprovechar una promoción exclusiva:

  • Al comprar un Motorola TV 55” QLED a través de motorola.com.ar o en las Motorola Flagship Stores, recibirán un 30% de descuento para disfrutar cada vuelta con la mejor calidad de imagen, sonido y un rendimiento pensado para quienes buscan entretenimiento y una experiencia inmersiva.

Cómo es la promoción

  • Descuento: 30% off en Motorola TV 55” QLED
  • Vigencia: del sábado 22 al lunes 24 de noviembre
  • Dónde comprar: motorola.com.ar y Motorola Flagship Stores

“Nos entusiasma acercarles a nuestros usuarios opciones tecnológicas que les permitan sentirse más cerca de Franco. Con iniciativas como esta, buscamos conectar la pasión por el deporte con la innovación y la calidad que caracterizan a Motorola”, aseguró Valeria Fernández, directora de marketing de Motorola Argentina.

Entretenimiento a tu medida

Con Android TV™ disfrutá de tu entretenimiento favorito, navegá en internet y mirá tus videos en streaming. Además, al contar con Google Playpodés descargar fácilmente aplicaciones y juegos al televisor.

Mirá y escuchá tus contenidos como querés. Gracias a HDR10 DTS® disfrutá de todos los detalles con una mejor precisión cromática. Dolby Multiscreen te brinda un sonido envolvente para tener una sensación de espacio 3D.

De una pantalla a otra

Enviá de forma simple y rápida el contenido de tu smartphone o notebook al televisor. Gracias a Chromecast Built-in compartir tu música, juegos, películas es muy fácil. Además, cuenta con Asistente de Google, que te permite interactuar con tu TV solo hablando, sin necesidad del control remoto.

De esta manera, Motorola reafirma su compromiso con la innovación, el deporte y con todos los argentinos que vibran junto a Franco Colapinto, llevando una experiencia única a cada hogar.

