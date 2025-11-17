Motorola presente en el 132° Abierto Argentino de Polo Galicia y el IEB+ Argentina Open WTA de Tenis

Por quinto año consecutivo, la marca contará con su propio espacio en la catedral del polo mundial, el Campo Argentino de Polo, donde dará la posibilidad a los espectadores de disfrutar de la mejor tecnología, acceder a exclusivos descuentos en productos y regalos sorpresa para clientes de la marca.

Motorola en el 132° Abierto Argentino de Polo Galicia

El 24 de septiembre la Asociación Argentina de Polo (AAP) dio inicio a la Triple Corona 2025. conformada por el 132° Abierto del Hurlingham Club (disputado en septiembre); el 85° Abierto del Tortugas Country Club (disputado en octubre) y el 132° Abierto Argentino de Polo Galicia, que será el cierre donde competirán 10 equipos divididos en dos zonas de 5, del 1 de noviembre al 6 de diciembre.

Por quinto año consecutivo, Motorola contará con un espacio exclusivo en “la catedral del polo”. Allí los visitantes podrán:

Además, el 23 de noviembre a las 14, en la cancha 2, se jugará la “Copa Motorola”, cuyo equipo ganador, además de la copa, recibirá un smartphone Motorola para cada integrante.

La gran final del 132° Abierto de Polo en el Campo Argentino está prevista para el sábado 6 de diciembre, donde se enfrentarán los ganadores de las zonas A y B.

Motorola en el IEB+ Argentina Open WTA 2025

Del 23 al 30 de noviembre, Motorola también acompañará una nueva edición del IEB+ Argentina Open WTA, que se jugará en las canchas del Tenis Club Argentino en Palermo.

Este certamen, reinstalado en el calendario internacional en 2021 luego de 34 años, se disputa sobre polvo de ladrillo y reúne a 32 jugadoras en singles y 8 parejas en dobles.

Entre las tenistas argentinas ya confirmadas se destacan Solana Sierra, Lourdes Carlé y Julia Riera, junto a figuras y campeonas internacionales como Mayar Sherif, Panna Udvardy y Laura Pigossi.

Como sponsor y aliado del torneo, Motorola refuerza su compromiso con el desarrollo del tenis femenino, impulsando actividades que combinan tecnología, inclusión y promoción deportiva.

“Nos llena de orgullo apoyar y formar parte nuevamente de los eventos deportivos más importantes del país. Nuestra tecnología permite acercar nuevas propuestas a la audiencia, compartiendo espacios donde la innovación y la emoción conviven de manera natural. Con estas iniciativas, buscamos reflejar nuestro compromiso por el deporte y la pasión por el mismo que nos mueve”, destacó Valeria Fernández, directora de marketing de Motorola Argentina.