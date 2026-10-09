Moto g47: potencia y protección

El moto g47 tiene un sensor LYTIA 600 de Sony de 50 MP, 50 MP de calidad profesional con tecnología Quad Pixel. El lente principal resalta los detalles nítidos y los colores vivos en casi cualquier entorno, mientras que la cámara frontal de 32 MP ofrece selfies nítidas y favorecedoras en todo momento. Una vez tomada la foto, una pantalla Full HD+ de 120 Hz [6,72”, 6,7”] da vida al contenido, ofreciendo claridad en todas las aplicaciones. Además, la pantalla se complementa con altavoces estéreo con Volume Boost y Dolby Atmos, lo que mejora cada experiencia móvil, desde los juegos hasta las sesiones de películas.

Diseñado para afrontar los momentos de la vida real, el dispositivo incluye protección certificada por SGS, con una durabilidad de grado militar (MIL-STD-810H), resistencia al agua IP64 y Corning Gorilla Glass 7 para un rendimiento tres veces superior ante caídas. Esto significa que está preparado para salpicaduras en la cocina, lluvias inesperadas de camino al trabajo o caídas accidentales.

Esa misma tranquilidad se refleja en el rendimiento diario con la función RAM Boost basada en IA, que garantiza una multitarea fluida, lo que permite a los usuarios pasar rápidamente de editar fotos a responder mensajes y utilizar Circle to Search con Google o Google Gemini sin interrupciones. La rápida conectividad 5G y una batería de larga duración de 5200 mAh diseñada para una vida útil prolongada garantizan que el dispositivo siga funcionando durante largas jornadas de trabajo o aventuras espontáneas de fin de semana.

Desde capturar momentos cotidianos hasta gestionar agendas apretadas, el moto g47 ofrece la claridad, la potencia y la protección que los usuarios esperan día tras día.

Disponibilidad

Diseñados en colaboración con el Pantone Color Institute, los nuevos moto g47 y moto g37 están disponibles en opciones de color especialmente seleccionadas que se adaptan a cualquier estilo, incluyendo PANTONE Impenetrable y PANTONE Fuschia Red (para g47) y PANTONE Nautical Blue (g37).

El nuevo moto g37 ya se encuentra disponible en Argentina desde $499,999 en 6 cuotas sin interés y envío gratis, mientras que el moto g47 puede conseguirse a $549,999. Los equipos están disponibles a través de los canales oficiales de la marca, como motorola.com.ar, Motorola Flagship Stores, Motorola Stores y los principales retailers del país.